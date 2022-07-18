ABD ve Huawei Arasındaki Anlaşmazlık Sürüyor

Federal İletişim Komisyonu, Huawei ve ZTE'yi ulusal güvenlik tehdidi olarak belirlediğinden beri ABD, telekom ekipmanlarını ülkenin pazarından çıkarmak için çalışıyor ancak görünen o ki, ABD telekom düzenleyicisinin hâlâ birkaç milyar dolara daha ihtiyacı olacak.

Bir Reuters raporuna göre Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessica Rosenworcel, Senatör Maria Cantwell'e yazdığı bir mektupta şunları söyledi:

"Tüm makul ve desteklenen maliyet tahminlerini finanse etmek için Geri Ödeme Programı 4,98 milyar dolar gerektirecek ve bu da mevcut 3,08 milyar dolar eksikliğini yansıtacaktır."

Bilmeyenler için ABD, Federal İletişim Komisyonu'nun Huawei ve ZTE'yi ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak işaretlemesinin ardından iki büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisinin ekipmanlarını pazarından kaldırmaya çalışıyor.

Huawei ve ZTE, ABD'den Ödemelerini Almayı Bekliyor

Bu Çinli markalardan ağ donanımını kaldırmayan telekom operatörleri, yeni ekipman satın almak için 8,3 milyar dolarlık bir devlet fonundan çıkarılacak ancak şu ana kadar, değiştirme politikası yalnızca 1,9 milyar dolarını uygun hâle getirmeyi başardı ve bu da kaldırma programının ne kadar etkili bir şekilde yürütüldüğü konusunda endişelere yol açtı.

Jessica Rosenworcel, "Ek bir ödenek yoksa Komisyon, Kongre'nin belirlediği önceliklendirme planını uygulayacak." diye ekledi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde tahsisatlar yapılacağı için Komisyon'un geri ödeme taleplerine başlayacağını söyledi. Şu anda şirketlerin geri ödemelerini alana kadar ekipmanlarını pazardan çekmelerini gerektiren bir süreç bulunmuyor.