ABD ve Türk Polisi, E-Posta Dolandırıcılarını Çökertti

Çok sayıda kişiyi e-posta ve havale yöntemi ile dolandıran şebeke, Türk ve ABD polisinin düzenlediği operasyon ile çökertildi. ABD tarafından yürütülen operasyonda Nijerya'da 167, ABD'de 74, Türkiye'de 18, Gana'da 15 kişi olmak üzere toplam 281 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılar oltalama (phishing) yöntemi ile kullanıcılara sahte e-postalar göndererek dolandırmaktaydı. Kötü amaçlı kişiler, kullanıcılara attıkları maillerde banka hesap bilgilerini istemekteydi.

Banka hesap bilgilerini dolandırıcıların gönderdiği url üzerinden giren kullanıcılar, bilgilerini kendi elleri ile dolandırıcılara teslim etmekteydi. Söz konusu çetenin bu sayede 118 milyon dolarlık vurgun yaptığı söyleniyor.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2018 ile Temmuz 2019 arasında dijital dolandırıcılıkta küresel maddi kayıplar yüzde 100 oranında artış gösterdi. Şirketler sürekli dolandırıcılara karşı önlemler almakta. Ancak alınan önlemlere rağmen hackerler yine de bir yol bulup kullanıcıları dolandırmakta.

Sizler de dolandırıcılık mağduru olmamak için mail kutunuza gelen maillerin kim tarafından gönderildiğine özellikle çok dikkat edin. Dolandırıcılar genellikle bankaların alan adlarına benzer adları tercih ederek kullanıcıların bilgilerini almaya çalışmakta.