ABD ve ZTE Anlaşması Resmiyete Döküldü

Amerika Birleşik Devletleri ambargosunu delmekle suçlanan Çinli telefon üreticisi ZTE, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve batma noktasına kadar gelmişti. Tüm üretimini durduracak seviyeye gelen ZTE, ABD pazarına geri dönmek için yapmak istediği anlaşmayı en sonunda resmiyete dökebildi.

İran'da yasa dışı yollardan ürün satan ve ABD ambargosunu delmekle suçlanan ZTE'nin 7 yıl boyunca ABD pazarına girmesi ve ABD'li şirketlerin ZTE'ye ürün satması yasaklanmıştı. Yasaklardan sonra Çinli şirket, Amerika Birleşik Devletleri pazarını tamamen kaybetmesinin yanı sıra tedarikçilerinden malzeme alamaz duruma gelmişti. Tedariklerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretimini tamamen askıya alan ZTE, iflas edeceğini söylerek, ABD hükümetiyle anlaşma zemini aramaya başlamış ve iki gün önce anlaşma konusunda prensip anlaşması imzalamıştı.

Prensip anlaşmasında ABD pazarına tekrar girebilmek için 1 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul eden ZTE, 400 milyon dolarlık bloke hesap açarak, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek ihlallere de teminat vermişti. İran ve Kuzey Kore’de içerisinde Amerika’da üretilmiş parçaları bulunduran cihazları sattığı gerekçesiyle büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalan ZTE, bugün itibarıyla yaptığı prensipte kabul edilen anlaşmayı resmiyete dökmeyi başardı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, “Sabah 06.00 sularında anlaşmanın imzalanması konusunda kesin karara varılmıştır” açıklamasını yaparak, anlaşmayı doğruladı. Ross, anlaşma sonrasında ZTE ile yakinen çalışmalar yürüterek, anlaşma maddelerinin uygulanması için uğraşacaklarını dile getirdi.