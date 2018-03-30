ABD, Vize Başvurularında Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyecek

Şu sıralar ABD’ye gitmek için vize başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, yanınızda götüreceğiz bir dosya dolusu belgenin arasına, sosyal medya hesaplarınızı içeren bir dökümanı da eklemeniz gerekebilir.

ABD Dışişleri, federal kurumlara gönderdiği yazıda, ABD vize ve göçmenlik statüsü için onay verilirken, kişinin son 5 yıl içindeki sosyal medya geçmişinin de değerlendirmeye alınacağını belirtti. Ayrıca kişinin son 15 yıla dair biyografik bilgilerinin de yazılması zorunlu tutulacak.

Yabancı karşıtlığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamayla birlikte Amerika’ya olan göçü azaltmak istiyor. Nitekim göreve geldikten sonra ABD’ye girişler konusunda yeni kıstaslar getirececeğini açıklayan Trump, bu konudaki icraatlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın, yılda 15 milyona yakın kişinin sosyal medya hesabını incelemesi bekleniyor. Resmi vize ve diplomatik vize başvurularında geçerli olmayacağı açıklanan uygulamanın, iki ay içinde resmen hayata geçmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın sunduğu teklif yalnızca sosyal medya hesaplarının incelemesini kapsamıyor. Bunun yanı sıra, vize başvurusu yapan kişilerin son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve seyahat geçmişlerini isteyen ABD, daha önce görülmemiş bir güvenlik incelemesine imza atacak.

Özel hayatın gizliliği açısından büyük tartışmalara yol açması beklenen uygulamanın, Facebook’un Cambridge Analytica skandalıyla çalkalandığı şu günlerde ortaya çıkması da bir hayli ilginç.