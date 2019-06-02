ABD, Vize Başvurusunda Bulunanların Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemelerle birlikte artık ABD’yi ziyaret etmek ya da orada kalmak isteyenler sosyal medya hesaplarını paylaşmak zorundalar. 2018’in mart ayında teklif edilen değişiklikle birlikte, her tür vize başvurusu için, kişilerin son beş yıldaki sosyal medya hesaplarında kullandıkları isimleri gerekli formlarda belirtmeleri gerekiyor. Bu düzenleme belli başlı sosyal medya sitelerini kapsıyor olsa da vize başvuruda bulunan kişiler, listede yer almayan sosyal medya sitelerinde hesapları varsa onları da gönüllü olarak ekleyebilirler.

Trump yönetimiyle gelen bu değişiklik ile muhtemel göçmenlerin ve ziyaretçilerin denetiminin daha sıkı sağlanacağı düşünülüyor. 15 milyona yakın insanı etkileyeceği düşünülen bu durumun etkili olup olamayacağı ise belirsiz. Dışişleri Bakanı konu hakkında hakkında yaptığı açıklamada, sosyal medya hesapları hakkında yalan beyanlarda bulunanlar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Vize başvurusu yapanlardan sosyal medya hesaplarının yanında, önceki e-mail adresleri ve telefon numaralarıyla birlikte seyahat geçmişleri gibi bilgiler de istenebilecek. Böylece başvuru yapanların ve yakınlarının terörist faaliyetlere katılıp katılmadıkları da tespit edilebilecek. Tabi bu uygulamalardan bazı diplomatlar ve yetkililer muaf tutulacak.

ABD bu tarz detaylı vize başvurularını önceden sadece terör örgütlerinin kontrolünde olan bölgeleri ziyaret edenlerden talep ediyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu durumun milyonlarca insanı kapsayacak olması sayesinde, gelecekteki olası saldırıların önüne geçilmesi planlanıyor.