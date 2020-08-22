ABD Başkanı Trump WeChat Yasağını Gözden Geçiriyor

Trump yönetimi WeChat yasağını geri çekiyor olabilir. Bloomberg tarafından bildirilen görüşmeye göre, Apple da dahil olmak üzere bir dizi ABD şirketi Çin'de WeChat ile iş yapabilmek için bu yasağa karşı çıkıyor.

ABD hükümeti daha önce Amerikan şirketlerin WeChat'in sahibi Tencent ile iş yapmasının engelleyeceğini açıklamıştı. Özellikle Apple, böyle bir yasaktan mali olarak etkilenebilirken Çin'in misilleme yapması durumunda Apple'ın üretiminin aksayabileceği düşünülüyor.

ABD, WeChat'i yasağını iptal ediyor

Bloomberg WeChat yasağına ilişkin raporunda "ABD'nin üst düzey yönetim yetkilileri şirketlere ulaşarak, Tencent'in sahip olduğu popüler uygulamaya yönelik genel bir yasağın etkisinin ABD teknolojisi, perakende, oyun, telekomünikasyon için yıkıcı olabileceğini fark ettik" diyor.

ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen ise "WeChat elektrik gibidir. Onu her yerde kullanırsınız" diyor ve Apple, General Motors, Walmart gibi şirketlerin bu yasaktan ne kadar zarar alacağını göstermeye çalışıyor. Tüm bunlara karşı Trump yönetimi WeChat yasağını yeniden düşünme kararı aldı.

ABD'li yönetim elemanları WeChat'in ülkedeki operasyonları yasaklamayı ve uygulamanın güncelleme almasını engellemek istiyor ancak WeChat yasağı sonucunda Apple gibi şirketlerin de zarar göreceği düşünülüyor. Amerikalı ve Çinli iPhone kullanıcıları WeChat'i kullanarak iletişim kuramayacak olması da ayrı bir tartışma konuus.