ABD'nin Xiaomi'yi Neden Kara Listeye Aldığı Ortaya Çıktı

ABD Xiaomi'yi neden kara listeye aldı? Geçtiğimiz aylarda ABD yönetimi, dünyanın üçüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin de dahil olduğu Çin ordusuyla bağlantılı şirketler kara listesine dokuz şirketi eklemişti. Şimdi ise ABD'nin Xiaomi'yi neden kara listeye aldığı gün yüzüne çıktı.

ABD Xiaomi'yi Neden Kara Listeye Aldı?

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'a verilen ödül, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi kara listeye almasına neden oldu. Wall Street Journal, Xiaomi'nin kara listeye alınmasının gerçek nedenini ortaya koyduğu iddia edilen bir raporu yürüttüğü için ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan yasal bir dosyaya atıfta bulundu.

Rapor, Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'a devlete yaptığı hizmet için verilen bir ödülün, Trump yönetiminin Xiaomi'yi kara listeye almasının nedeni olduğunu söyledi.

Lei Jun'un 2019 yılında "Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristics" (Çin Özelliklerine Sahip Olağanüstü Sosyalizm Kurucusu) isimli ödülü alan Çin'deki 100 yöneticiden bir tanesi olduğu aktarılmakta.

Yasal dosyada ayrıca Xiaomi'nin 5G ve yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilere yaptığı yatırımdan da bahsedilmekte. Xiaomi, kara listeyi kaldırmak için mahkemeleri kullanmaya çalışıyor ve Washington, DC'deki ABD Bölge Mahkemesine dava açtı.

Lei Jun'a ödül Çinli MIIT tarafından verildi; bu, ülkenin teknoloji ve sanayi politikası ile ilgili politikalarını denetleyen devlet kurumudur. ABD Savunma Bakanlığı, bu ajansın Çin'in "sivil-askeri füzyonunu" yönettiğini söylüyor.

Xiaomi'den Açıklama Gelmişti

Xiaomi Türkiye tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır."

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