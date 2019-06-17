ABD Yasağı Sonrasında Huawei Satışlarında Sert Düşüş

Bildiğiniz üzere bir süre önce Trump yönetimi aldığı kararla birlikte Amerikan şirketlerinin Huawei'yle iş birliği yapmasını engellemişti. Bunun üzerine Android programından çıkartılan Huawei'nin telefon satışlarında beklenmeyen azalmalar yaşanıyor.

Google, Qualcomm, Microsoft gibi dev Amerikan markalarıyla anlaşmalar yapamayacak olan Huawei, ABD'nin Kara Listesine girmişti. Bundan dolayı pazarın en tartışılan firmalarından biri olan Çinli üreticiye bir darbe de Avrupa pazarından geliyor. Yapılan araştırmalara göre denizaşırı ülkelerdeki Huawei satışları yarı yarıya düşecek.

Honor 20 Satışa Sunulmayacak

Uluslararası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 arasında düşüş yaşaması beklenen Çinli üreticinin, bunda sonraki süreçte kendi ülkesine daha fazla önem vereceği düşünülüyor. Hatta normal şartlarda 21 Haziran'da İngiltere ve Fransa'da satışa çıkması beklenen Honor 20'nin kullanıcılara sunulmayacağı öğrenildi. Honor 20 bir süre boyunca yalnızca Çin'de satışta olacak.

Yeni modeller sunmak yerine halihazırda pazarda olan cihazlarını daha fazla satmayı planlayan Huawei'nin ilk Android olmayan telefonu dört gözle bekleniyor. Bakalım şirketin kendine özgü işletim sistemiyle tanıtılan yeni modeli kullanıcılar tarafından beğenilecek mi yoksa satışlardaki düşüş devam edecek mi?