ABD'ye Casus Drone Üretecek Yeni Şirket Fransız Parrot Oldu

Genellikle Çinilerin yalnızca akıllı telefon alanında üretim yaptıkları biliniyordu. DJI gibi Dünya çapında önemli üretimler yapan drone şirketleri ise Çin hakimiyetinin çok ayrı bir boyutuydu. Bunun farkına varan ABD, Çin drone şirketlerinin hızlıca çökertilmesi için casus hava aracı olarak Fransız bir şirketi tercih etti.

ABD ordusu tarafından belirlenen ve orduya drone üretecek olan 6 şirketten bir tanesi de Fransız perrot oldu. Çinli şirketlerin yükselen hakimiyetleri karşısında ABD ve Avrupa ticari kuruluşları arasında, bu şirket önemli bir noktada duruyor.

ABD drone konusunda hassas davranıyor

Dünyanın en büyük drone üreticileri arasında Parrot, 3D Robotics, Yuneec gibi şirketleri sayabiliriz. Bu şirketlerin önemli bir bölümü Çinliler tarafından kontrol ediliyor veya önemli bir hissedarı Çinli.

Bu nedenle ticaret savaşlarını devam ettirmek isteyen ABD, drone tercihinde Çinlilerden uzak durdu.

ABD ordusu, son derece kritik bilgilere sahip ve Amerikalılar bu bilgilerin Çinlilere bir şekilde ulaşmasını engellemek istiyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları devam ettikçe bu tarz haberleri de duymaya devam edeceğiz.