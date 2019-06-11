ABD'ye Giriş Yapan 100.000 Turistin Fotoğrafları Çalındı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, ülkeye giren ve çıkan yolcuların fotoğraflarını ifşa eden kötü niyetli bir siber saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Görüntülerin ne amaçla kullanılacağı bilinmiyor.

ABD'ye Seyahat Edenlerin Görüntüleri ve Araç Plakaları Çalındı

Amerika'ya giriş yapan turistlerin hem resimleri hem de araçlarının plakaları çalındı. ABD Gümrük ve Sınır Korunması siber saldırı hakkında şunları söyledi: "Bir kişi sınırdaki güvenlik kamerası görüntülerine erişmiştir ve bu görüntüleri kendi ağına aktarmıştır. İlk bilgiler, taşeronun sözleşmesinde belirtilen zorunlu güvenlik ve gizlilik protokollerini ihlal ettiğini gösteriyor. "

Gelen ilk raporlardan bahseden ABD Sınır Devriyesi , saldırıdan 100 bin kişinin etkilendiğini söyledi. Yetkililer, çalınanların sadece görüntü olduğunu, başka bilgiler içermediğini ve pasaport veya diğer seyahat belgesi fotoğraflarının tehlikeye atılmadığını söyledi. İnsanlar sınırda herhangi bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığını merak etmekte.

Görüntüler çalındı fakat görünen o ki henüz hiçbir yerde paylaşılmadı. Konu hakkında incelemelerin devam ettiği açıklandı.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce çekilen görüntüler ne için kullanılır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!