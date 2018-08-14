ABD'ye Reklam Vermeme Kampanyasına İki Büyük Şirket Katıldı

Son günlerde ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonucunda Türk şirketleri sessiz kalmadı. Daha önceden ABD'ye reklam verme adıyla başlatılan kampanyaya iki büyük şirket daha dahil oldu.

Twitter üzerinde popüler olan ve ABD'ye karşı başlatılan bir kampanya sonucunda pek çok Türk şirketi bu kampanyaya dahil olmuştu. ABD merkezli yayın organlarına ve platformlarına bundan sonraki süreçte reklam vermeyecek olan şirketlere iki yeni isim daha katıldı.

#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 14 Ağustos 2018

Türk Hava Yolları ve Türk Telekom'un katıldığı bu kampanya kapsamında ekonomik yaptırıma karşı hamle uygulanıyor. Türk Telekom'un kampanyaya dahil olmasını Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş verirken, THY tarafından açıklamayı ise Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün yaptığını belirtmek gerekiyor.

Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — HAMDİ ATEŞ (@hamdiates) 13 Ağustos 2018

"Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." şeklinde ortak bir mesajla bu duyuruyu yapan iki dev şirketin, diğer Türk markalarına da örnek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şirketler tarafından alınan bu karar Twitter kullanıcıları tarafından genel anlamda desteklendi.