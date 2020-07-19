ABD’yi Koronavirüs Salgınından Sonra Veba Salgını Vurabilir

Dünyanın en büyük salgını olarak adlandırılan koronavirüs salgınından sonra ABD şimdilerde veba ile uğraşıyor. Dünya geneline yayılan bu tür salgınlar ABD için büyük oranda ölüme bile neden oluyor. Hadi gelin ABD'nin şimdilerdeki baş belasına bir göz atalım.

Ortaçağda Avrupa’nın en büyük korkulu rüyası haline gelen veba şimdilerde bir daha görülmeye başlandı. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan veba salgını şimdilerde ABD'de görülüyor. Aslında buna salgın demek pek doğru olmaz. Fakat veba hastalığının tarihine bakarsak genellikle salgın şeklinde yayıldığını görebilirsiniz. Şimdilerdeyse işler çok daha karmaşık hale geldi ve yeni bir salgının başlangıcı verilebilir.

ABD veba salgını ile yüzleşebilir

Geçtiğimiz gün 77 binden fazla yeni vaka tespiti konulan ABD, Colorado eyaletinden kötü bir haber aldı. Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Dairesi'nden Veteriner Dr. Jennifer House, "Veba vakalarının büyük bir çoğunluğunu yaz ayları sırasında görüyoruz. Hastalık, yıl boyunca sürüngenlerde görülüyor ve bazen diğer vahşi yaşam türlerine sıçramasının yanı sıra evcilleştirilmiş kedi ve köpeklere de bulaşabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Son 20 yıl içerisinde Colorado'daki birçok insanın yanı sıra çeşitli hayvanlarda da görüldüğü biliniyor. Bu durumun en önemli nedeni kemirgenler. Orta Çağ döneminde Avrupa nüfusunun üçte birinin hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalık, yine büyük bir salgın haline gelebilir. Elbette burada yetkililerin tutumu büyük öneme sahip.

Koronavirüsün yeni merkezi olarak kabul edilen ABD, muhtemelen bunu salgına dönüşmeden önleyecektir. Zaten veba hastalığı basit antibiyotiklerle gidilebiliyor. Peki sizce ABD bu konuda yeterince önem alabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.