ABD'yi Vuran Kasırganın Arkasında Rusya mı Var?

ABD, 2018 yılının ilk ciddi doğa olayı ile karşı karşıya. Saatte 89 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarların yanı sıra, 30 santimi bulan kar kalınlığı Amerikalılara zor anlar yaşatıyor. “Bombogenesis'” yani “kasırga bombası” adı verilen bu hava olayının arkasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğu iddia edildi.

Bu 3. sınıf komplo teorisinin fitilini ateşleyen şey, YouTube'da yayınlanan ve Massachusetts eyaleti sokaklarında buz içindeki arabaların görüntülerini içeren video oldu. Çok kısa bir sürede binlerce kişi tarafından izlenen bu video, bazı insanlarda 'yeni bir buz çağı mı başlıyor' korkularına neden olurken, bazı kişiler de bu olağanüstü doğa olayının aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘iklim silahı' olduğunu düşünüyor.

Bu zorlama teoriye inanan bir kullanıcı, "O (Putin), Amerikan ekonomisi ve altyapısını yıkıyor" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise, "Kasırga bombası, Rus ajanı. Bu, demokratik iklime yönelik Rus müdahalesi" yorumunda bulundu.

ABD Ekonomisine Zararı 306 Milyar Dolar

Söz konusu teorilerin iyi birer bilim kurgu malzemesinden öteye gidemeyecek olmaları bir tarafa, bu tür doğa olaylarının gündelik yaşamın yanı sıra, ABD ekonomisini de vurduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, 2017'de meydana gelen doğal afetlerin ülkeyi 306 milyar dolar zarara uğrattığı bildirildi.

Harvey Kasırgası'nın 125 milyar dolar, Maria Kasırgası'nın 90 milyar dolar, Irma Kasırgası'nın ise 50 milyar dolar zarara neden olduğu açıklanırken, orman yangınları ile seller ve kuraklıkların da toplamda 41 milyar dolar zarara neden olduğu belirtildi.