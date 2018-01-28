ABDli Yönetmen iPhone ile Film Çekiyor

Kamera konusunda her zaman iddialı olan Apple, ABD'li bir yönetmene yapılması zor bir şeyi yaptırmayı başarmış durumda. Ünlü yönetmen Steven Soderbergh, Unsane isimli korku/gerilim filmini iPhone ile çekecek, gelecekte ise sadece iPhone kullanacağı dile getiriyor.

iPhone ile yapılan çekimler hakkında verdiği röportajda "Bir film yapımcısı olarak şimdiye kadar sahip olduğum en özgürleştirici deneyimlerden biri olduğunu düşünüyorum, hiçbir yönetmenin yapamayacağı şeyleri deniyorum." dedi. Filmde hangi iPhone'u kullandığını açıklamayan Soderbergh, "Film çekimi yaparken pek çok insanın kamera boyutuyla ilgili engeli var. Bence ufak bir telefon ile de film çekmek çok zor değil." sözlerini dile getirdi.

Ayrıca Soderbergh, geçmişte çeşitli film teknikleri ve teknolojileri ile deneme yapmasıyla da tanınmış durumda ve bir dönem boyunca RED kameralarını savunmasıyla hatırlanıyor. Yani film sektöründe yni fikirlere açık olan ABDli yönetmen, iPhone ile film çeken ilk kişi değil. 2015 yılında yönetmen Sean Baker, Tangerine filmini iPhone 5 kullanarak çekmişti.

Bunlara ek olarak Steven Soderbergh iPhone ile çekimlerini yaptığı Unsane filminin Mart ayında hazır olacağını ve izleyicilerle buluşturacağını duyurmuştu.