AB'nin aşı pasaportunda kabul edeceği aşılar neler? Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da sürüyor. Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen Aşı pasaportu ile ilgili açıklama geldi.

AB'nin Aşı Pasaportunda Kabul Edeceği Aşılar Hangileri?

Aşı pasaportu, bir vatandaşın koronavirüs bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlamakta ve bu noktada aşı pasaportu aşı olanlara verilecek. QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı pasaportunda bir vatandaşın Covid-19'a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

Peki ya hangi aşılar aşı pasaportunda olacak?

NTV'nin haberine göre, AB'nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşılar kabul edilecek. Bu aşıların şimdilik 4 tane olduğu paylaşılan bilgiler arasında. Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı aşılar şu şekilde:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZenaca

Johnson&Johnson

Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşması olmadığı ve herhangi bir izin talebinin kamuoyuna açıklanmadığı aktarılıyor. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısının ise 4 Mart'ta EMA tarafından değerlendirme sürecinde girdi.

AB Aşı Pasaportu Zorunlu mu Olacak?

AB Aşı pasaportunun zorunlu olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

AB Aşı Pasaportu Ne Zaman Kullanılacak?

AB aşı pasaportunun 15 Haziran'dan itibaren kullanılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

BioNTech Aşısı Mutasyona Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtlamıştı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtmişti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullanmıştı.