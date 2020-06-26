Torba Yasa Yürürlüğe Girdi: Abonelik İptalinde Faks Zorunluluğu Kalktı

Resmi Gazete'de yayımlanan 7247 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile birlikte tüketicilerin yararına pek çok değişikliğe imza atıldı. Yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte uzaktan abonelik sistemi ve abonelik iptalinde faks zorunluluğu gibi bazı gereksinimler iptal edildi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Abonelik İptalinde Faks Zorunluluğu Tarihe Karışacak!

Yeni torba yasa ile birlikte iptal etmek istediğiniz aboneliklerinizi iptal etmek ya da yeni abonelikler almak çok daha kolay bir hale gelecek. Bu sayede kullanıcıların temassız, uzaktan ve kolay bir şekilde abonelik işlemlerini ve sözleşmelerini yönetebilmesi mümkün olacak.

İşte 7247 sayılı kanunun öne çıkan bazı noktaları:

Uzaktan Kredi / Banka Kartı Sözleşmesi

Yeni yasa ile birlikte banka kartı ve kredi kartı gibi ürünlerin sözleşmeleri uzaktan iletişim araçları ile sözleşme yapılabilir hale geliyor. Yani ilgili kurumlarla fiziki temas içinde olmadan, belge ya da imza kullanmadan günün teknolojik koşulları ile sözleşme onaylamak mümkün hale gelecek.

Abonelik İptalinde Faks Zorunluluğu Kalkıyor

Mevcut abonelik sözleşmelerini iptal etmek isteyen kullanıcılar sözleşmelerin feshedilmesi için faks göndermek ya da yazılı talebi iletmek zorunda kalmayacak. Bu şekilde yine bir üstteki maddede olduğu gibi günün teknolojik koşullarına uygun yöntemlerle abonelik iptali mümkün olacak.

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