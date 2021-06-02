Abur Cubur Bağımlılığı İçin Tedavi Uygulaması Geliştirildi

Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, abur cubur bağımlılığı ile ilgili şikayetleri olan kişilerin sağlıksız beslenme alışkanlığından kurtulmasını sağlamak için iOS ve Android'de "Food Trainer" isimli bir uygulama yayımladı.

Uygulamadan elde edilen veriler, Food T'nin kişinin yeme alışkanlıkları üzerinde etkisi olup olmadığının öğrenilmesine yardımcı oldu. Araştırmacılara göre uygulama gerçekten işe yarıyor.

Araştırmacılardan İlginç Abur Cubur Bağımlılığı Çözümü

Araştırmacılar, insanların abur cubur alışkanlarından kurtulmasına katkıda bulunmak için Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebilecek bir uygulama geliştirdi.

Slashgear'daki habere göre araştırmacılar, uygulamadan topladığı verileri uygulamayı kullanan kişilerin yeme ve içme alışkanlıklarını düzeltip düzeltemeyeceği sorusuna ışık tutan yeni bir araştırma için kullanıldı. Araştırma ekibi, uygulamanın insanlar üzerinde gerçekten de etkili olabileceğini gözlemledi.

8 puanlık derecelendirme sistemi kullanılan çalışmada Food T uygulamasını kullanmanın kullanıcıların abur cubur tüketimini ortalama bir puan azaltabileceğini tespit etti. Uygulamanın faydası bir ay boyunca günde yaklaşık bir kez kullanıldığında görülebildi. Uygulamayı daha sık kullananların yeme ve içme alışkanlıklarında ise daha büyük değişiklikler meydana geldi.

Uygulamanın amacı, telefonun ekranındaki yeşil bir daire ile çevrili gıdaların üzerine dokunup kırmızı bir daire ile çevrili gıdaların üzerine dokunmamak.

Abur cuburlar kırmızı daire içine alınırken sebze ağırlıklı sağlıklı gıdalar yeşil daire içine alınıyor. Kullanıcılara ayrıca yemeden veya içmeden duramadığı yiyecek ya da içecekleri seçme olanağı da tanınıyor. Örneğin kullanıcı isterse uygulamanın alkollü içeceklere daha çok ağırlık vermesini sağlayabilir.

Araştırmaya göre Food T'nin en az 10 kez kullanması istendi. Araştırmada toplamda 1234 katılımcı yer aldı. Katılımcılardan karşılaması istenen şartı yerine getiren kişi sayısı katılımcıların yaklaşık yarısına denk geldi. Araştırmacılar, şartları karşılayan kişilerin tükettiği sağlıklı gıda oranında küçük de olsa bir artış yaşadığını ve yaklaşık 1 kilo kaybettiğini belirtti.

Food Trailer Nasıl İndirilir?

Food Trailer şu an Play Store ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulamanın iOS sürümünü App Store sayfasından, Android sürümünü Play Store sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamada yeşil daire ile çevrili gıdaların üzerine tıklayarak Food T'nin abur cubur bağımlılığı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.