ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını indirmeye sundu. Ücretsiz ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam Epic Games Store’dan indirilebiliyor. Bir hafta süre ile devam edecek olan bu fırsatı kaçırmayın. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands olacak.

ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam Epic Games Store’da Ücretsiz Oldu!

Bu haftanın oyunlarından ABZU, daha önceden de Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulmuştu. O fırsatı kaçıranlar için yeni bir fırsat sunuluyor. Rising Storm 2: Vietnam ise ilk defa verilen ücretsiz oyunlar arasında yer alıyor. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

ABZU

Okyanusu araştıran büyülü kaynakları kullanarak yaşamı eski haline döndüren bir dalgıcın yolculuğuna ortak olduğumuz ABZU, Giant Squid Studios tarafından geliştirilmiş ve 505 Games tarafından da yayınlanmıştı. Senaryo ilerleyişi boyunca açık sulardan doğal mağaralara ve antik harabelere kadar uzanan çok çeşitli su altı ortamlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın dolaşma imkanınız oluyor. Eğer yoğun tempolu aksiyon sunan oyunlarından sıkılmış ve sakin sakin oynayabileceğiniz bir şey arıyorsanız, ABZU bu arayışınıza en uygun oyunlardan bir tanesi olacakmış gibi görünüyor. En azından ücretsiz olduğu için şans verilebilir.

Rising Storm 2: Vietnam

Tripwire Interactive tarafından yayınlanan ve Türkçe metin desteği de sunan Rising Storm 2: Vietnam, devasa çok oyunculu ve simülasyon ve strateji türlerini bir araya getiriyor. Sürekli olarak güncellenen oyun, şu an itibarıyla aralarından seçim yapabileceğiniz Amerikan Kara ve Deniz Piyade Ordusu, Kuzey Vietnam Ordusu, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Avustralya Ordusu ve Vietnam Cumhuriyet Ordusu olmak üzere altı farklı ordu, tüfek, tabanca, alev makinesi ve roket atar dahil elliden fazla silah, Huey, Cobra, Loach ve Bushranger olmak üzere dört helikopter, yirmiden fazla harita ve üç oyun modu ile altmış dört oyunculu savaşlar sunuyor. Ayrıca yüzlerce seçenek ile kendi karakterinizi de oluşturabiliyorsunuz.

Her daim olduğu gibi bu ücretsiz oyunları da kütüphanenize eklemeniz için toplamda bir hafta süreniz olacak. 15 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olacak sizin olacaklar.