AC Odyssey'in The Fate of Atlantis İçeriğinin Çıkış Fragmanı Yayında

Assassin's Creed Odyssey için hikaye odaklı içerikler gelmeye devam ediyor. Oyunun çıkışı sonrasında ilk olarak Legacy of the First Blade, bizlere hem Hidden Blade silahını tarihte ilk kullanan Darius karakterini tanıtıyor hem de Assassins topluluğunun oluşmasına neden olan tarih hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyordu. Üç bölüm halinde yayınlanan bu içeriğin ardından, sırada The Fate of Atlantis var.

The Fate of Atlantis ilk bölümüyle 23 Nisan 2019 tarihinde, yani önümüzdeki hafta Salı günü açılışını yapacak. Efsanevi batık şehir Atlantis ile ilgili sırları ortaya çıkartırken, bir yandan da mistik yaratıklara karşı mücadele vereceğiz. Ubisoft The Fate of Atlantis içeriğinin çıkışı öncesinde güzel bir fragman yayınladı.

Fragman boyunca içerikte göreceğimiz mekanlar ekranımıza geliyor. Her birinin manzarasının etkileyici olduğunu söylemek gerek. Bu arada Inception filmini andıran sahneler de gözümüzden kaçmıyor. Gerçi bunlar fragmana özel olarak hazırlanmış sahneler olabilir.İçerik yayınlanmadan kesin bir şey söylemek zor olacak.

İlerleyen kısımlarda ise Hound of Hades olarak da bilinen Cerberus ve senaryo boyunca karşımıza çıkan karakterler dikkat çekiyorlar. Teni soluk olan karakter muhtemelen Hades olmalı çünkü yer altı dünyası hakkında konuşuyordu. Buna bağlı olarak diğer karakterlerin arasında mutlak suretle Zeus, Athena veya duruma göre Hera da yer alıyordur diye düşünüyoruz. Öyle veya böyle; Yunan Tanrıları ve Tanrıçaları, The Fate of Atlantis senaryosunda önemli bir yer tutacakmış gibi görünüyor.

İyi seyirler dileriz!