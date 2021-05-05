40 Gün Aç ve Susuz Kalırım Diyen YouTuber Hayatını Kaybetti

40 gün aç susuz kalırım diyen YouTuber öldü. 40 gün boyunca tıbbi oruç tutacağını belirten YouTuber ve blog yazarı Vitaly Vygranovskyi yirminci günden sonra büyük zorluklar yaşamaya başladı. Rus polisinin aktardığına göre Vygranovsky hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Rus blog yazarı ve YouTuber Vitaly Vygranovsky, 40 gün boyunca aç ve susuz kalabileceğina inandı. Fakat işler ilk 10 günden sonra kötü gitmeye başlamış gibi görünüyor.

Ankhua köyündeki terk edilmiş evlerden birinde bir adamın cesedinin bulunduğu bilgisi, Pazar sabahı Novy Afon şehri polis departmanının kontrol masasına ulaştı.

Olay yerine giden ve bölgeyi araştıran kolluk kuvvetleri, herhangi bir ölüm belirtisi olmayan bir adamın cesedini buldu. Görünüşe göre bu ceset, 40 gündür açlık grevinde olan blog yazarı Vitaly Vygranovsky'e aitti.

40 gün aç susuz kalmak isteyen YouTuber öldü

Medikal oruç tutmaya başladıktan sonra Rusya Federasyonu'ndan Abhazya'ya giden Vygranovsky, son yazdığı blogunda çok zayıfladığını dile getirdi. Bildirilenlere göre Vygranovsky, kas kütlesinde de büyük kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Rus blogger'ın arkadaşlarının belirttiğine göre, en son Ankhua köyünde terk edilmiş bir evde görüldü. Rus fenomenin son blog yazısında, "Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem" dediği aktarıldı.

YouTuber'ın kesin ölümü bilinmiyor olsa da, 40 günlük görevini bitirmek istediği iddia edildi. Yirminci güne yaklaşırken yaşamsal fonksiyonlarında zorlanmalarla karşı karşıya kalan Vygranovsky'nin ölüm nedeni hala araştırılıyor.

"Tıbbi oruç" olarak da aktarılan bu hedef, günümüz insan yaşantısıyla pek uyuşmuyor. Ünlü doktor ve TV sunucusu Alexander Myasnikov daha önce yaptığı açıklamada, tıbbi oruç tutmanın artılarını-eksilerini ve kimin için uygun olduğu hakkında konuşmuştu.

Doktor, "Kimseye uymuyor" diyerek bunu önermediğini belirtmişti. Alexander Myasnikov, kilo vermek ve sağlığı normalleştirmek için günlük kilokalori tüketiminin 500'den daha az olmaması gerektiğini söylemişti.

Peki ya siz 40 gün boyunca aç ve susuz kalan bu fenomen hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tıbbi oruç tutmak insan sağlığı için faydalı olabilir mi? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden paylaşmayı ihmal etmeyin.