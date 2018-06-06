Acente Şoförünü UBER Sürücüsü Sanıp Dövdüler

Geçtiğimiz gün Bodrum Göltürkbükü mahallesinde gerçekleşen bir olayda taksi şoförleri yoldan müşterisini alan acenta aracını Uber sandı ve araca saldırmaya başladılar. Dövdükleri kişinin aslında VIP araç şoförü olduğu anlaşıldığında ise yüzlerce acente aracı, taksicilere saldırmaya çalıştı.

Bir süre önce belediye yollarında yolcu alması yasak hale gelen ve 'korsan taksi' olarak tanımlanan Uber hakkında yeni bir olay yaşandı. Bodrum'da meydana gelen olayda TÜRSAB üyesi ve taşıma belgesi olan bir VIP araç şoförü, yolcusunu almak üzere Göltürkbükü mahallesine geldi ancak taksi şoförleri onu Uber çalışanı zannetti. Taşıma belgesini göstermek isteyen talihsiz adama saldıran taksi şoförleri, olayın ardından yüzlerce acente şoförü tarafından eyleme maruz kaldı.

Acente Şoförleri de Saldırmak İstedi

Uber'den farklı bir sistem olduklarını ve taşıma yetkilerinin olduğunu duyurmak için toplanan acente araçları, arkadaşlarını tartaklayan Gölköy taksi durağına gitmek için yola çıktılar. Normal yolun jandarma tarafından kapatıldığını öğrenen acente şoförleri yine de pes etmedi ve dağ yolundan taksi durağına ulaştılar. Burada birbirine giren taksicileri ve acente şoförlerini ayırmak isteyen jandarma ekipleri ise bir hayli güçlük çekti.

Ayrıca olaya Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Kablı ve Bodrum İlçe Jandarma komutanı da dahil oldu. İki tarafla da konuşan komutan ve Kablı olayları büyümeden engelledi. Olay sonrasında şoförünü koruyan ve haklarını arayacaklarını dile getiren taşıma şirketi yetkilisi Can Şenkal, araçlarının tamamının belgeli ve yasal olduğunun altını çizdi.