Performans ve Üretkenlik Bir Arada: Acer Aspire 3 Satışta!

Acer Aspire serisinin geniş ürün yelpazesinde yer alan Aspire 3 (A315-24P), ince çerçevesi ve yüksek performansıyla kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını tek bir cihazda karşılamayı hedefliyor. 1080p FHD ekranı sayesinde web tarama deneyimini en üst seviyeye çıkaran Aspire 3, AMD Ryzen™ 7000 serisi işlemcilerle geliştirilerek çoklu görevler ve yüksek üretkenlik için en uygun performansı sunuyor. Ayrıca aile dostu yapısıyla kolay kullanım avantajı sağlayan bu dizüstü bilgisayar, kullanıcılara üretkenliklerini artırmaları için performans kaybı yaşatmadan yardımcı oluyor.

Acer Aspire 3, 18,9 mm ince tasarımı ve 1,78 kg ağırlığıyla pratik kullanım kolaylığı sunarken, inceltilmiş metal kaplamasıyla da şık bir görünüme sahip olmayı başarıyor. Öğrenciler, ev kullanıcıları ve aileler için optimize edilen Aspire 3, kolay kurulumu ve günlük kullanıma uygun yapısıyla kullanıcılara hayatlarını kolaylaştıracak bir bilgisayar deneyimi sunuyor.

Gücünü AMD Ryzen™ 7000 Serisi İşlemciden Alıyor

Acer BlueLightShield™ teknolojisi sayesinde renk tonu ve parlaklığı optimize edilen Aspire 3, kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlayarak uzun süreli kullanımda konforlu bir deneyim sunuyor.

AMD Ryzen™ 5 7520U işlemcisi ve Radeon™ grafikleriyle yüksek performans gerektiren görevlerin üstesinden gelinmesini sağlayan Acer Aspire 3, 8 GB DDR5 ve 512 GB PCIe SSD ile kullanıcılara yeterli depolama alanı sunuyor. Ultra hızlı Wi-Fi 6 bağlantısı ve USB Type-C şarj bağlantısı sayesinde bağlantı sorunu yaşatmayan Aspire 3, HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla da daha büyük ekranlara kolayca bağlanabiliyor.

Fan yüzey alanında %78'lik bir artış sağlayarak %17 ek termal kapasite sunan Acer Aspire 3, aşırı ısınmanın önüne geçerek en yüksek performansın korunmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, performans kaybı yaşamadan üretkenliklerini artırabiliyorlar.

Acer Aspire 3 Fiyatı

Acer Aspire 3 (A315-24P) 8.829 TL fiyat etiketiyle teknoloji noktalarında satışa sunulmuş durumda.