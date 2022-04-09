Acer Aspire C24 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Alandan tasarruf sağlayan ve güçlü performans özellikleriyle her şeyi tek bir cihazda buluşturan Acer Aspire C24 serisi hepsi bir arada bilgisayarlar, 11. Nesil Intel Core i3 veya i5 işlemcilerden güç alıyor. Güçlü performans özellikleri ister içerik oluştururken ister görüntülerken eksiksiz bir performans ve parlak görüntüler elde etmeyi mümkün kılıyor. Acer Aspire C24 Türkiye'de. İşte detaylar!

Acer Aspire C24 Fiyatı ve Özellikleri

Günlük kullanım için optimize edilmiş Aspire C24 serisi, ince tasarım detayları, alandan tasarruf sağlamaları ve kolay kurulumları ile hem ev kullanıcıları hem de profesyonellerin hayatını kolaylaştıracak bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Hepsi bir arada bilgisayar, 24 inç büyüklüğünde FHD IPS ekrana ev sahipliği yapıyor. Ekran/gövde oranını yüzde 88’e çıkaran dar çerçeveleri ile C24’ün 1080p FHD web kamerası, görüntülü aramalarda keskinlik sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, rahat kullanım için tasarlanmış kullanışlı web kamerası kapağı da mevcut. Aspire C24, sahip olduğu Intel Iris Xe ve Intel UHD grafik kart seçenekleri sayesinde güncel içerikleri kolayca düzenlemeyi sağlıyor. Cihazlarda yer alan 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB SSD kombinasyonu uygulamaları seri bir şekilde çalıştırmanın yanı sıra, fotoğraf ve video düzenleme için de yeterli alan sağlayarak, sorunsuz bir çalışma deneyimi sunuyor.

Hepsi bir arada bilgisayar, 1 adet USB 2.0 ,2 adet 2.Nesil USB 3.2 ve 1 adet 1.Nesil USB 3.2 yanında, SD kart okuyucu, HDMI çıkış portu, ağ girişi ve ses giriş-çıkışlarına sahip. C24 serisi cihazlar, düzenli kablo yönetim imkânı sunarak tüm çalışma alanlarında dikkat dağıtıcı unsurların önüne geçiyor. Acer Aspire C24, modern bekleme modundayken kullanıcıların Microsoft’un Akıllı Kişisel Dijital Asistanı Cortana aracılığıyla cihazla etkileşime geçebilmesini de olanak sağlıyor.

Cortana, işlerinize ve toplantılarınıza zamanında yetişmenize yardımcı olup birden fazla cihazla senkronizasyona imkan veriyor. DTS Audio özelliği sayesinde dikkate değer bir ses deneyimi sunan hepsi bir arada bilgisayarlarda, kullanıcılar sesli asistan Alexa’yı kullanarak ev ve diğer çalışma ortamlarını daha akıllı hale getirebiliyorlar.

İşlemci: Intel Core i5 i5-1135G7

İşlemci Çekirdeği: Dört çekirdek (4 çekirdek)

Bellek: 8 GB DDR4 SDRAM

Depolama: 256 GB

Ekran Boyutu: 60,5 cm (23,8")

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080

Bluetooth Standart: Bluetooth 5.0

Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü: 65 W

Ağırlık: 4 kg

Acer Aspire C24-1650, 9.599 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.