Acer, Performansıyla Dikkat Çeken Chromebook 314'ü Satışa Sundu

Acer, ebeveynler, üniversite öğrencileri ve öğretmenler için üretkenliği artırmayı amaçlayan çok yönlü bir cihaz olan Chromebook 314'ü tanıttı.

Üniversite öğrencileri için ideal olan Chromebook, düşük güç tüketimi ve yüksek performans için en yeni Intel® Core™ i3-N305 işlemciye sahip olmasıyla piyasadaki diğer modellerden daha iyi performans göstererek ödevlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor.

Chromebook, 14 inç dar çerçeveli ekranı ve FHD çözünürlüğe kadar isteğe bağlı dokunmatik ekranı ile büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor. Yansıma önleyici kaplaması, kullanıcıların parlak ortamlarda bile verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

Acer Chromebook 314 Neler Sunuyor?

Görüntülü aramalar ve çevrimiçi toplantılar için isteğe bağlı FHD HDR web kamerası, TNR3 ve otomatik yüz pozlama teknolojileri ile video kalitesini artırırken, dâhili çift mikrofon net iletişim için ses kalitesini iyileştiriyor.

Eğlence ihtiyaçlarını da karşılamak için tasarlanan Chromebook, DTS® Audio teknolojisine ve yukarı bakan iki hoparlöre sahip. Etkileyici 11,5 saatlik pil ömrü ve hızlı şarj desteği ile kullanıcılar hareket hâlindeyken kesintisiz eğlencenin tadını çıkarabiliyorlar.

Acer, Chromebook 314'te geri dönüştürülmüş malzemeler, sürdürülebilir ambalaj ve enerji tasarruflu tasarım kullanarak sürdürülebilirliğe öncelik veriyor. Okyanusa bağlı plastik atıklardan üretilen OceanGlass™ Touchpad pürüzsüz, çevre dostu bir dokunma deneyimi sunuyor.

Acer Chromebook 314 (CB314-4H / CB314-4HT) Temmuz ayında EMEA bölgesinde 379 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihazın ülkemiz pazarına ne zaman gireceği şimdilik belirsiz.