Acer Chromebook Spin 513 ve Chromebook 314 Satışta!

Acer iki yeni Chromebook modelini satışa sundu. Acer Chromebook Spin 513 ve Chromebook 314, uygun fiyatlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte cihazların teknik özellikleri ve fiyatları!

Acer Chromebook Spin 513 Özellikleri

Acer Chromebook Spin 513, sekiz çekirdekli 8 nm Qualcomm Kryo 468 CPU’ya sahip Snapdragon 7c bilgi işlem birimi ile aynı anda birden fazla görevin üstesinden hızla gelebiliyor. Entegre Qualcomm Adreno 618 grafik işlemcisi de kullanıcıların internet üzerinden oyun oynamasına ve video yayınları izlemesine olanak veriyor. 14 saate kadar pil ömrü sunan yeni Chromebook, şarj gerektirmeden tam bir iş veya okul gününden daha uzun süre çalışabiliyor. Chromebook Spin 513, 8 GB LPDDR4X SDRAM ve 64 GB depolama ile geliyor.

Acer Chromebook Spin 513 son derece hafif ve rahat taşınabilir cihaz. Tasarım; dayanıklı alüminyum üst kapağa, Corning Gorilla Glass ekrana ve çizilmeye karşı dayanıklı touchpad’e sahip. Ayrıca, yüzde 78 en boy oranı sağlayan ince çerçeveler de dizüstü bilgisayarın 13,3 inç Full HD IPS dokunmatik ekranına daha rahat odaklanma imkanı veriyor. 1,2 kg’dan az ağırlığı ve 15,55 mm inceliğinin yanı sıra, cihaz 360 derece dönüş imkanı sunan menteşelere sahip.

Cihaz, klavyeyle yazı yazmak için dizüstü bilgisayar modunda veya sunum yapmak ya da yeterli alan yokken çalışmak için tablet, ekran ve çadır modlarında kullanılabiliyor. İki adet dahili mikrofon çok daha iyi ses alarak video konferans yapma veya Google Meet üzerinden görüşme yapma olanağı verirken sesin daha net olmasını sağlıyor. 2x2 MIMO teknolojisine sahip 802.11ac Wi-Fi ile kullanıcıların evde, ofiste ve dışarıda bağlantıda kalmalarını sağlıyor.

Üründe her biri USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps’e kadar), USB-C ile DisplayPort ve USB şarj desteği veren iki adet tam işlevli USB Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca bir adet USB 3.2 Type-A girişi yer alan modelde çevre birimleri bağlamak için de Bluetooth 5.0 özelliği var.

Acer Chromebook 314 Özellikleri

Acer Chromebook 314 modeli ise dersleri, projeleri ve hareket halinde kullanımları için bir Chromebook arayan öğrenciler için tasarlandı. Sadece 1,5 kg ağırlığı, sekiz çekirdekli MediaTek MT8183 işlemcisi ve 15 saate kadar çalışma süresi sağlayan pili ile günlük işlerinizin üstesinden kolaylıkla geliyor. 14 inçlik FHD IPS ekranı (1920x1080) ve bu ekranı saran 7,3 mm’lik ince çerçeveleri sayesinde filmleri, videoları ve dizileri ayrıntıları kaçırmadan izleyebilirsiniz.

Tam işlevli USB-C bağlantı noktasına ve Bluetooth 5.0 ile 802.11ac Wi-Fi donanımına sahip bu dizüstü bilgisayar aynı anda birden fazla cihaza kolayca bağlanmanızı ve entegre 720p HDR web kamerasından en iyi şekilde yararlanarak Google Meet'te kristal netliğinde görüntülü aramalar gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Chromebook 314 ve Chromebook Spin 513 Türkiye Fiyatı

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) 5.599 TL; Acer Chromebook 314 (CB314-2H) ise 3.799 TL fiyatla satışa sunuldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.