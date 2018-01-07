Acer'dan 18 Çekirdekli Oyuncu Bilgisayarı: Predator Orion 9000

Yeni yıla oyuncuların dikkatlerini çekerek başlayan Acer, CES 2018'de yepyeni oyuncu bilgisayarını tanıttı. Tamamen oyunseverlerin ve oyun yayını yapan insanların kullanımı için tasarlanmış olan bilgisayarda sıvı soğutma yer alıyor. 18 çekirdekli işlemci, GTX 1080 Ti ekran kartı gibi özelliklere sahip olan Predator 9000'nin fiyatı da Türk oyuncularını üzecek seviyede.

Intel'in oyun için ürettiği ve en yeni yonga seti olan i9, bu cihazda hayat buluyor. 18 çekirdekli i9'u çift GTX 1080 Ti destekliyor. Hem sıvı soğutma hem de hava akışı sistemini bulunduran bilgisayar, overclock yapmaya gerçekten müsait. Ayrıca 128GB RAM ile gelen Predator Orion 9000, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Dış tasarımdaki ayarlanabilir led ışıkları gözlerden kaçmıyor.

Cihazın bağlantı yolları ise bir hayli fazla. 10 adet USB 3.1 girişi bulunduran Predator Orion 9000, iki tane de USB 2.0'a ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kasanın kapağı da farklı renk seçeneklerini barındırıyor.

Şubat ayında raflardaki yerini alacak olan Predator Orion 9000'nin başlangıç fiyatı 2000 dolar olarak belirlenmiş. Yapılacak yükseltmelere göre fiyatta artış olabileceği söyleniyorken 18 çekirdekli yonga setinin daha pahalı olabileceği ifade ediliyor.

Dizüstü Oyuncularına Yönelik Laptop!

Bunlara ek olarak Acer'ın bir diğer oyuncu laptopu Nitro 5 tanıtıldı. 15 inç Full HD ekrana, RX 560'a ve Ryzen 5'e sahip olan laptop, Nisan ayında 800 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Acer'ın yeni model diğer laptoplarına göz atmak isterseniz bu haberimize gitmeniz yeterli.