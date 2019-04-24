Acer'dan Önemli Türkiye Açıklaması!

Acer'in yepyeni ürünlerini ve en önemli gelişmelerini tüm dünya ile paylaştığı NextAtAcer toplantısı geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde yapıldı. Toplantıya katılma fırsatını yakalamışken hem en yeni ürünleri bir videoda sizlerle paylaştım hem de Acer EMEA(Orta Doğu) Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky'e önemli sorular yöneltme imkanı buldum. Bakalım 2019 yılında Acer bölgemizde neler planlıyormuş.

EMEA bölgesinde işleriniz nasıl gidiyor?

EMEA bölgesi Acer’ın 2018 gelirlerinin %35’ini oluşturuyor. Ayrıca oyuncu segmenti ve Chrome ürünlerindeki mikro trendleri de yakından takip ediyoruz.

Örneğin, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde %47 pazar payı ile Chrome pazarında lider olduk. Dizüstü oyun bilgisayarları pazarında ise Aralık ayında birinci sıradaydık. Perakende ve G-SYNC monitörlerde de EMEA bölgesinde 2018’de birinciydik.

2018’de Acer’ın global gelirlerinde Türkiye’nin payı diğer pazarlara oranlara göre düşük kaldı. Ancak bu yıl yaklaşık %100 artışla Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölgelerden biri olmasını umuyoruz.

Acer EMEA(Orta Doğu) Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky



Bu yıl içinde bölgede sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir yenilik görecek miyiz?

PC sektöründe, oyunculara yönelik ürünler ve Chromebook gibi mikro trendlere ve gelişen segmentlere odaklanmaya devam edeceğiz.

Soğutma teknolojileri, odaklandığımız temel inovasyon alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Örneğin yakın bir zaman önce, en yeni Predator serimizde 4. nesil Aeroblade teknolojisine yer verdiğimizi duyurmuştuk.

Ayrıca portföyümüzü ConceptD adlı yeni bir markayla genişletiyoruz. Bu marka üstün performans talep eden içerik üreticiler ve tasarımcıları hedef alıyor. ConceptD ailesi dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve masaüstü bilgisayarlardan meydana geliyor. Tüm ürünlerde renk sunumu açısından üst düzey ekranlar ve daha önce de bahsettiğimiz gibi üstün performanslı bileşenler ve düşük gürültü seviyesine sahip soğutucular bulunacak.

Bu yıl, spesifik müşteri gruplarına yönelik başka ürünler de sunmayı planlıyoruz. Belirli müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmek için benzersiz teknolojilerimizden yararlanıyoruz. Sunduğumuz yeniliklerin kaynağında bu var.

Türkiye’deki kullanıcılar yeni ürünlerle ne zaman tanışacak?

Genel olarak Türkiye’deki kullanıcılar yeni ürünlerimize EMEA bölgesindeki veya tüm dünyadaki kullanıcılarla aynı anda ulaşıyorlar. Bu bizim şirket politikamız. ConceptD ürünlerinin Türkiye’de Ağustos- Eylül döneminde piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Türk kullanıcılara verebileceğiniz güzel bir haber var mı?

Diğer pazarlarda edindiğimiz tecrübeler, bir piyasa daraldığında yapılacak en iyi şeyin yüksek ürün hacmi yerine sunulan değere odaklanmak olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz yıl Liradaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’ye daha az adette ürün getirerek stoklarımızı düşük seviyede tuttuk. Bu da, en yeni ürünlerimizi, bu yıl Türkiye’deki kullanıcılarımıza sunduğumuz anlamına geliyor. Acer ürünlerinin tümü yeni teknolojilere sahip. Duyurduğumuz ürünler de hızla piyasaya sunulacak. O yüzden bizi takip etmeye devam edin!