Acer Yeni eKinekt Bisiklet Masası'nı Tanıttı

Acer yapmış olduğu açıklama ile birlikte daha sağlıklı yaşam tarzlarını ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek adına bir adet kondisyon bisikletinden oluşan eKinekt BD3 bisiklet masasını tanıttı. Peki bu bisiklet masası ne gibi özelliklere sahip ve ne önem taşıyor?

Acer'in bu yeni bisiklet masası, kullanıcıların çalıştıkları yerden egzersiz yapmalarının yanı sıra, çevrilen pedallar aracılığıyla üretilen kinetik enerji sayesinde makineye güç sağlanıyor ve istenilen cihazlar şarj edilebiliyor. Ayrıca makinede yer alan LCD ekran ve akıllı telefon uygulaması sayesinde egzersizler ve ilerlemeler takip edilebiliyor.

Uygulama veya ekran aracılığıyla çalışma süreci, egzeresiz yoğunluğu gibi pek çok ayar düzenlenebiliyor. Cihaz, ofiste veya evde kullanmak için iki farklı USB Type-A, bir adet ise USB Type-C ile alternatif bağlantı noktaları sunuyor. Çanta askısı ve içecek tutucusu ile her türlü ihtiyacınız bir arada toplanıyor.

Saatte 75 watt Güç Üretilebiliyor

Makinenin çalışma mantığı, pedal çevirdikçe kinetik enerjinin elektriğe dönüştürülmesinden geçiyor. 60 RPM'de bir saat sürülen bisiklet sonrası 75 watt'lık güç üretilirken bu enerji dizüstü bilgisayarları veya diğer pek çok cihazınızı şarj etmek için kullanılabiliyor. Makinenin çalışma ve spor olmak üzere iki ayrı modu bulunuyor. Bu modlarda makinenin araçları isteğinize ve moda göre farklı şekillerde konumlandırılabiliyor.

eKinekt BD 3, Haziran ayında 999 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.