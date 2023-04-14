Acer Iconia Tab P10, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

10,4 inç geniş ekranı ve 2K (2000 x 1200) çözünürlüğü ile Acer Iconia Tab P10, ev, eğlence ve günlük kullanım için ideal bir deneyim sunuyor. İnce ve hafif tasarımı sayesinde seyahat ederken veya evde kullanırken kolaylıkla taşınabilir.

Acer Iconia Tab P10, dar çerçeve tasarımı tamamlayan geniş ekranı ile film ve dizi severler için harika bir seçenek olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. 10.4 inçlik 2K (2000 x 1200) çözünürlüklü IPS ekranı, tıpkı TV'de film izlerkenki gibi bir deneyim sunuyor.

Acer Iconia Tab P10 İnce Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Alüminyum alaşımlı kasa, ince ve hafif tasarımı ile öne çıkan 7,8 mm kalınlığında ve 440 gram ağırlığındaki tabletin Hücre İçi Dokunmatik Panel (iTP) teknolojisi, optik performansı artırırken ekran kalınlığını da azaltıyor. Dokunmatik sensörü ekrana entegre eden teknoloji, LCD ekranı tek katmanlı bir ekranda birleştiriyor.

Acer Iconia Tab P10, MediaTek Kompanio 500 Sekiz Çekirdekli işlemcisi, 4 GB belleği, 64 GB eMMC depolama alanı ve MicroSD yuvası sayesinde performans özellikleri ile de dikkat çekiyor. Android 12 işletim sistemini çalıştıran tablet, video izlemeyi, resim kaydetmeyi ve oyun oynamayı kolaylaştırıyor.

6000 mAh pil gücü ve USB Type-C bağlantı noktası sayesinde tablet 10,5 saat video oynatma imkânı sunuyor. Çift bantlı Wi-Fi ve 5 MP çözünürlüklü ön kamera sayesinde görüntülü aramalarınız kristal netliğinde olurken, cihazın 8 MP odaklamalı arka kamerası, hareket hâlindeyken yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Acer Iconia Tab P10 Türkiye Fiyatı

Acer Iconia Tab P10, Türkiye'de Teknosa'da 4.699 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda.