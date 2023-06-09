Acer, Iconia Tab Serisini Yeniledi: Üst Düzey Özelliklere Sahip Yeni Tabletler Satışta!

Acer, en yeni ürünleri Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia Tab M10 ile Iconia Tab tablet serisini güncelledi. Büyük ekranları ile öne çıkan eğlence odaklı uygun fiyatlı Android 12 tabletler, aile ve öğrenciler hedeflenerek geliştirildi ve tüm aile üyelerinin videolar izlemesine, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmesine ve oyun oynamasına olanak sağlayan bir dizi özellikle geliyor.

MediaTek Kompanio 500 Octa-Core işlemciler tarafından desteklenen tabletler 6 GB'a kadar bellek, 128 GB eMMC depolama ve bir MicroSD yuvasına sahip.

Üst Düzey İşlemci ve Pil Kapasitesi: Acer Iconia Tab P10

Alüminyum alaşım tasarımları, 6.000 mAh pil kapasiteleri ve USB Type-C portları sayesinde her iki tablet de tek bir şarjla 10,5 saatlik video oynatma süresi sunuyor ve bu sayede mobil kullanımda üstün bir üretkenlik sunuyor.

8MP’lik Otomatik Odaklama özelliğine sahip arka kamera aynı zamanda yüksek çözünürlüklü fotoğrafların hızlıca çekilmesine imkân verirken, In-Cell Touch Panel (iTP) teknolojisi optik performansı artırırken ekran kalınlığını da azaltıyor.

Acer Iconia Tab P10, geniş 10,4 inçlik IPS WUXGA 2K (2000 X 1200) çözünürlüklü bir ekran ve dar çerçeve tasarımı ile birlikte geliyor. Tablet, %76’lık ekran gövde oranı ile keyifli bir film izleme deneyimi sunuyor.

Eğlence ve Eğitim Bir Arada: Acer Iconia Tab M10

Acer Iconia Tab M10 ise eğlence ve eğitim arasında mükemmel bir denge sunuyor. 10,1 inçlik IPS WUXGA 1920 x 1200 çözünürlüklü bir ekrana ve dar çerçeve tasarıma sahip olan tablet, Google Kids Space ve Google Entertainment Space'in ön yüklü gelmesiyle, ailelerin tüm eğlence ihtiyaçlarını destekliyor.

Tablet, darbelere ve çarpmalara karşı koruma için şeffaf yüksek kaliteli TPU malzemeden yapılmış bir koruyucu kılıf ile geliyor. Bu kılıf sayesinde Iconia tabletin tasarımı daha ilgi çekici hâle gelirken, köşeler de koruyucu tamponlarla desteklenerek cihaza daha iyi koruma sağlıyor.

Acer Iconia Tab M10 tablet, EMEA bölgesinde 179 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Acer Iconia Tab P10'un fiyatı ise 229 euro olarak belirlenmiş durumda.