Acer'ın 20 Bin Dolarlık Oyuncu Koltuğu Avrupa'da Satışa Çıktı

Eğer bilgisayar ve oyun dünyasını yakından takip eden biriyseniz, muhtemelen Acer Predator Thronos’u duymuşsunuzdur. Oyun bilgisayarı ve üç monitörle donatılan bu oyuncu koltuğu, daha doğrusu oyuncu tahtı, 18.000 euro fiyat etiketiyle Avrupa’da satışa çıktı.

Acer’ın eşi benzeri olmayan oyuncu koltuğu Predator Thronos’a sahip olmak isteyen kişilerin, 18.000 euroyu (20.000 dolar) gözden çıkarmaları gerekiyor. Tabii, bu sadece Thronos'un fiyatı. Eğer oyuncu koltuğunu Acer Predator Orion 9000 masaüstü bilgisayarı, üç oyun monitörü ve diğer ekipmanlarla donatmak istiyorsanız, toplamda 25.000 euro (27.000 dolar) ödemeniz gerekiyor.

Elbette, bu fiyat bir oyuncu koltuğu için oldukça fazla; ancak Acer Predator Thronos'u bir mağaza rafında bulmanız mümkün değil. Zira Acer, söz konusu oyuncu koltuğunu bireysel müşteriler için özel olarak üretiyor. Şirkete göre, bir koltuğun üretimi 6-8 hafta sürüyor.

Bir hafta önce gerçekleşen Computex 2019, Acer Predator Thronos'a benzer birçok oyuncu koltuğa ev sahipliği yapmıştı. Benzer nitelikle oyuncu koltuklarına olan ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Kim bilir, belki de gelecekte bu “oyuncu tahtlarının” fiyatlarının düştüğünü görebiliriz.