AMD Ryzen 7 İşlemcili Acer Nitro 5 Satışa Çıktı

Acer yeni dizüstü bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Acer Nitro 5'e yakından bakalım.

Acer Nitro 5 Özellikleri

120 Hz FreeSync özellikli 15,6 inçlik ekrana sahip olan Acer Nitro 5, AMD Ryzen 7 3750H işlemciden güç alıyor. Dizüstü bilgisayarda Radeon RX 560X ekran kartı bulunuyor. Acer Nitro 5'de iki adet fan yer almakta. Bu fanların hızları NitroSense uygulaması sayesinde ayarlanabiliyor.

Cihazdaki CoolBoost teknolojisiyle otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10’a, CPU ve GPU soğutmasını da yüzde 9’a kadar artırılabiliyor.

Acer Nitro 5’te 16 GB DDR4 SDRAM, 256 GB’a kadar SSD ve 1 TB’a kadar HDD depolama seçeneği bulunuyor. HDMI 2.0 ve USB Tip-C Gen1 bağlantı portlarını destekleyen Acer Nitro 5, Gigabit Wi-Fi 5 teknolojisi ile oyun yayınlarını kolayca yapmanızı sağlıyor.

Acer Nitro 5'te Waves MaxxAudio gelişmiş ses optimizasyon teknolojisi yer alıyor. Bu ses teknolojisi sayesinde en ince ses detaylarını dahi duyabilmektesiniz.

Acer Nitro 5 Fiyatı

Acer Nitro 5, 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ürünün fiyatı mağazalarda değişiklik gösterebilmekte.