Acer Oyuncu Laptopları Alanında Payını Büyüttü

Acer, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde masaüstü ve dizüstü PC ile iş istasyonu pazarında geçen yılın aynı dönemine göre %15 büyüme kaydederek küresel ölçekte en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi oldu.

Oyuncu Bilgisayarı Pazarında Acer'in Payı Büyüdü

Oyuncu dizüstü bilgisayarları ve ultra ince dizüstü bilgisayarlar için 2018’de belirlediği pazar payı hedeflerine ulaşan şirket, önümüzdeki dönemde de %25’lik hedef pazar payına ulaşacağını belirtti.

Canalys’in, PC Market Pulse adını taşıyan, 2020 yılının 3. çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar ile iş istasyonlarını kapsayan pazar verilerini ortaya koyan araştırması Acer’ın çalışmalarının karşılığını aldığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre, 2019 yılı 3. çeyrekte 4 milyon 902 bin bilgisayar satan şirket, 2020’nin aynı döneminde bu sayıyı 5 milyon 638 bine çıkartarak yüzde 15 büyüdü. Pazar payını koruyan Acer, bu oran ile küresel ölçekte en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi olarak, rakiplerini geride bıraktı.

Ultra ince dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu dizüstü bilgisayarları kategorilerinde hedeflediği yüzde 25’lik pazar payını yakalayan Acer, pandemiye rağmen önümüzdeki dönemdeki pazar payı hedeflerini değiştirmeden takip ediyor.

Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky konu hakkında şu açıklamayı yaptı: