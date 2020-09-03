Acer Spin 7 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Acer Spin 7 tanıtıldı.Intel işlemci yerine, yeni modelde farklı bir işlemci bulunuyor. İşte Acer Spin 7 özellikleri.

Acer Spin 7 Özellikleri

yeni Spin 7, hafif kareli köşeler ile mevcut modelin mütevazı bir şekilde güncellenmiş bir versiyonu olarak görülmekte. Yeni model Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 2 5G yongası bulunuyor. Acer Spin 7 bu yonga seti ile gelen ilk dizüstü bilgisayar unvanına sahip.

Cihazda Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile 14 inç 1080p IPS dokunmatik ekran ve 360 derecelik bir menteşe bulunmakta. İki USB-C bağlantı noktasına sahip olan Spin 7'nin teknik detayları henüz bilinmiyor.

Dizüstü bilgisayarın bataryasanın bir günden daha fazla dayanacağı söyleniyor. Şirket cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi paylaşmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın.

Sizler Acer Spin 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın tasarımı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!