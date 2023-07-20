Güçlü Performans ve Çarpıcı Tasarımıyla Acer Swift 14 Türkiye'de Satışta!

Acer, yüksek performans ve göz alıcı tasarımın etkileyici bir karışımına sahip olan en yeni dizüstü bilgisayarı Swift 14'ü tanıttı. Öğrencileri, hibrit çalışanları ve hareket hâlinde olanları hedefleyen bu dizüstü bilgisayar, köşeli kenarları ve yapılandırılmış çizgileriyle şık ve ultra taşınabilir bir yapı sunuyor.

Swift 14, Buhar Mavisi renginde havacılık sınıfı alüminyumdan yapılmış ince ve hafif CNC-işlenmiş yekpare gövdesiyle üstün tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece 14,95 mm inceliğinde ve 1,2 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın birinci sınıf kasası, elmas kesim kenarları ve çift anodize kaplamasıyla dikkat çekiyor.

Swift 14, 13. Nesil Intel i7-13700H işlemcisi ve Intel Evo sertifikası ile üst düzey performans vaat ediyor. Etkileyici donanımı 512 GB PCIe Gen 4 SSD ve 16 GB LPDDR5 RAM içeriyor ve sorunsuz çoklu görev ve hızlı veri erişimi sağlıyor.

Dayanıklı Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile kaplanmış 14 inç dokunmatik ekran çizilmeye karşı direnç sağlarken, bakteri üremesini de engeliyor. %100 sRGB renk doğruluğuna ve 340 nit parlaklığa sahip 16:10 en boy oranlı ekran çarpıcı görseller sunuyor.

İki adet USB Type-C Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 6E ile hareket halindeyken üretkenlik için tüm bağlantı ihtiyaçlarını karşılayan Swift 14 ile en ufak bağlantı sorunu bile yaşanmıyor.

Acer Swift 14 Türkiye Fiyatı

Acer Swift 14, Türkiye'de 41.767 TL'den satışa sunulmuş durumda.