Acer, Swift Serisine İki Yeni Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar Ekledi (CES 2020)

Acer, popüler ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar serisine iki yeni Swift 3 modeli ekledi. Sıklıkla ofis dışında ve seyahatlerdee çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi, mükemmel performans ve göz alıcı görüntüleri şık metal bir kasanın içinde sunuyor.

Şık metal kasa, yüksek ekran gövde oranı, uzun ömürlü pil ömrüyle dikkat çeken Windows 10’lu yeni Acer Swift 3 dizüstü bilgisayarlar, özellikle hareket halindeki kullanıcıların gözdesi olacağa benziyor. 13.5 inç boyutundaki model (SF313-52/G) en yeni 10. Nesil Intel Core işlemcilerle, 14 inç boyutundaki model (SF314-42) en son AMD Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle donatılmış. Her yerde üretken olmak için güçlü bir cihaz olan Acer Swift 3 (SF313-52G) ve en son AMD Ryzen Mobil İşlemcilerle donatılan Acer Swift 3 (SF314-42) özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Acer Swift 3 (SF313-52G) Özellikleri ve Fiyatı

15.95mm inceliğinde 1.19kg ağırlığında olan Swift 3 (SF313-52G), metal kasasıyla göz kamaştırıyor. Yüzde 83.65 ekran gövde oranı, 3:2 en boy oranı, Acer Color Intelligence ve Acer ExaColor teknolojileri (görüntü ve videolarda göz alıcı renkler) ile donatılmış 13.5 ekrana sahip olan dizüstü Intel ile geliştirilmiş ve zorlu testlerden geçirilmiş. Böylece beklentisi yüksek kullanıcıların talep ettiği hız, anında açılma, pil ömrü gibi özellikleri sunması sağlanmış. 10. Nesil Intel Core i7-1065G7 işlemci, en yeni NVIDIA grafik işlemci ve 16 saate kadar kullanım imkanı sunan uzun ömürlü bir pile sahip olan model Wake On Voice (WoV) desteğiyle kullanıcılara Cortana aracılığıyla cihazı kontrol etme imkanı sunuyor. Parmak izi okuyucuyla Windows Hello özelliğinden faydalanarak güvenli ve kolay giriş yapma imkanı veriyor. Dizüstünde tam işlevli USB Type-C portu bulunuyor. Bu sayede Thunderbolt 3, USB 3.1 2. Nesil veya DisPlayPort üzerinden olağanüstü hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Çift bant WiFi 6 802.11ax bağlantısı, WiFi 5 802.11ac’ye göre üç kata kadar daha hızlı çıkış ve yüzde 75’e kadar daha düşük gecikme sağlıyor.

Acer Swift 3 (SF313-52G), Mart ayında Kuzey Amerika’da 699 Dolar, Ocak ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 699 Euro, Şubat ayında Çin’de 5499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Swift 3 (SF314-42) Özellikleri ve Fiyatı

16.55mm inceliğinde 1.2kg ağırlığında olan Acer Swift 3 (SF314-42), şıklık, güçlük ve verimliliği dengeleyen bir model. Ultra ince çerçevelere sahip olan dizüstü yüksek ekran gövde oranı sunuyor. Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan ürün, 7nm ve Zen 2 çekirdek mimarisinden güç alan AMD Ryzen 4000 serisi işlemcilerle yüksek performans sergiliyor. 16GB’a kadar LPDDR4x RAM, WiFi 6 802.11ax bağlantı ve 512GB’a kadar PCIe SSD ile mükemmel hızda çalışan ürün, Windows Hello ile hızlı ve daha güvenli giriş yapma imkanı veriyor. Wake on Voice özelliği kulanıcıların ekran kapalıyken Cortana ile etkileşime girebilmelerini sağlıyor.

Acer Swift 3 (SF314-42), Mayıs ayında Kuzey Amerika’da 599 Dolar, Mart ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 599 Euro, Çin’de 4499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.