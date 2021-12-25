Acer, Volkswagen'e Dava Açtı: 4G'yi Lisanssız Kullanıyor

Acer'dan Volkswagen'e 4G davası. Bilgisayar üreticisi Acer, Amerika Birleşik Devletleri'nde Volkswagen hakkında dava açtı. İddiaya göre Alman şirket VW, Acer'ın bu konuda sahip olduğu patentler için maddi tazminat ödemeden 4G teknolojisini kullandı.

Alman dergisi Wirtshaftswoche'ye göre, Acer şikayetinde VW'den 100 milyon dolar talep ediyor. Otomobil üreticisi 2G ve 3G patentleri için daha önceden ödeme yapmıştı, ancak gerçek şu ki, son iki yıldır 4G teknolojisini maddi tazminata sahip olmadan kullanıyor.

Volkswagen ise Acer'ın iddiasını reddediyor ve kendisini savunmaya hazır olduğunu söylüyor. Dava, ABD'nin Virginia eyaletinde açıldı.

Acer'dan Volkswagen'e 4G davası

Volkswagen'in temsilcileri Alman medyasına Acer'ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Şirket, tedarikçileriyle birlikte davayı incelemek için çalışmalara başlamış olup konu hakkında daha sonra karar verecek.

Davayla ilgili haberler ilk olarak haftalık Alman WirstschaftsWoche tarafından bildirildi, ancak Reuters gazetecileri Volkswagen'den yeni bir bakış açısı elde etti.

Alman şirketi konuyla ilgili uzun bir açıklama yapmazken, temsilcileri davada öne sürülen iddia ve suçlamaların ilk bakışta, en azından göstergelerine göre asılsız olduğunu kaydetti.

Teknoloji dünyasında patent ihlali davaları nadir değil ve hatta Acer bile rakip firmalar tarafından birkaç kez dava edildi. Tayvanlı bilgisayar üreticisi diğer davalarda da davacıydı, ancak bu davalar ile Virginia'daki bir mahkemede açılan dava arasında hiçbir bağlantı yok.

Bu yılın başlarında, VW Grubu Huawei ile 4G teknolojisi için bir anlaşma imzaladı, ancak VW aleyhindeki yasal işlem son iki yıla atıfta bulunduğundan, bu haber davayla ilgili olmayabilir.

Acer 1976'da kuruldu ve 160'tan fazla ülkedeki varlığıyla dünyanın en iyi teknoloji üreticisi şirketlerinden biri haline geldi. Açıklamalarına göre Acer'ın dünya genelinde 7.500 çalışanı bulunuyor. Ekim ayında Acer, yıldan Eylül'e kadar olan sonuçlarda yıllık bazda yüzde 19,5'lik bir büyüme bildirdi.

Acer, dizüstü bilgisayar gelirinin Eylül ayına kadar yıllık yüzde 29,8 arttığını ve oyun serisi gelirinin benzer sonuçlar verdiğini kaydetti. Ayrıca, ticari notebook geliri yıllık yüzde 44,7 arttı.

Volkswagen de davalara yabancı değil ve Alman şirketi son altı yılda sadece Dieselgate meselesiyle ilgili (Volkswagen emisyon skandalı olarak da biliniyor) birkaç olay yaşadı.