Acer, Yeni Chromebook Serisini Tanıttı! İşte Özellikleri

Acer IFA 2019’da gerçekleştirdiği [email protected] global basın konferansında yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Gelin hep beraber Acer’ın yeni Chromebook modellerinin özelliklerine yakından bakalım.

Acer Yeni Chromebook Serisi Özellikleri

Acer’ın geniş ekranlı iki yeni Chromebook modeli birçok farklı ortamda üretkenliği artırıyor. Yeni Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) ve Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT), yansıma önleyici ekranları sayesinde aydınlık ortamda bile kullanılabiliyor.

Acer Chromebook 315’in 15,6 inçlik ekran ile gelmekte. Acer Chromebook 314 ise 14 inçlik ekran ile gelmekte. Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H) 360 derece dönebilen tasarımı ile 11,6 inçlik ekrana sahip.

Cihazlar çift çekirdekli Intel Celeron N4000 veya dört çekirdekli Intel Celeron N4100 işlemciler ile gelmekte. Acer Chromebook 315 ayrıca Intel Pentium Silver N5000 işlemci seçeneğine de sahip.

Acer Chromebook 314 ve Acer Chromebook Spin 311 64 GB’a kadar eMMC depolama ve 8 GB RAM'e sahip olurken Acer Chromebook 315 128 GB’a kadar eMMC depolama ve 8 GB’a kadar çift kanal SDRAM’e sahip olabiliyor.

Acer Chromebook 315 ve Acer Chromebook 314, 12,5 saate kadar pil ömrü sunarken, Acer Chromebook Spin 311 ve Acer Chromebook 311 10 saate kadar batarya ömrü sunmakta.

Tüm yeni Chromebook’ların ön tarafında görüntülü görüşme için kullanılabilecek bir web kamerası bulunmakta. Her cihazın iki yanında da birer adet USB 3.1 Type-C girişi yer almakta.

Acer Yeni Chromebook Serisi Özellikleri

Acer Yeni Chromebook Serisi Fiyatları

Cihazların yurtdışındaki satış fiyatları şu şekilde:

Acer Chromebook 315 , 329 Euro.

, 329 Euro. Acer Chromebook 314 , 299 Euro.

, 299 Euro. Acer Chromebook Spin 311 , 329 Euro.

, 329 Euro. Acer Chromebook 311, 249 Euro.

Yeni Chromebook modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.