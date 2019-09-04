Acer, Yeni E-Spor Platformu Planet9'u Duyurdu

Acer IFA 2019’da gerçekleştirdiği [email protected] global basın konferansında yeni nesil e-spor platformu Planet9’u tanıttı.

Planet9, oyunculara kendi takımlarını kurup mükemmelliğe erişmek için antrenman yaparak zafere ulaşmalarına yardımcı olacak açık bir topluluk sunmakta.

Acer BT Ürünleri İş Kolu E-spor Servisleri Genel Müdürü Andrew Chuang, Planet9'un rekabetçi oyuncular ve keyif için oyun oynayanların bir üst düzeye çıkarak profesyonel seviyenin hemen altında e-spor karşılaşmalarına katılabilmeleri için gereken platformu sunduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Acer’ın donanım, yazılım ve hizmetlerdeki üstünlüğünden güç alan Planet9, tüm dünyadaki oyuncuların deneyimini tamamlayacak bilgiler sunacak."

Planet9 sayesinde oyuncular kendi takımlarını oluşturabilmekte. Benzer oyuncular ile birlikte çalışarak becerilerini geliştirebilmekte. Oyuncuların tüm istatistikleri etkileyici bir arayüzle gözler önüne serilmekte.

Planet9, klanlar (takımlar) veya kavimler (birden fazla klan) halinde antrenman yapmak ve meydan okumak için rekabetçi yollar sunuyor. Planet9’da sponsorlu veya resmi olmak üzere her ölçekten turnuva düzenlenebiliyor.

Bu turnuvalara ün, zafer veya ödül kazanmak için katılmak mümkün. Turnuvalarda adil mücadele için benzer yetenek seviyesindeki oyuncular eşleştiriliyor. Yeterli sayıda zafer elde edildiğinde çeşitli ödüller kazanılabiliyor.

Şu anda kapalı beta sürümünde olan platform 30 Ocak 2020’de açık beta sürümüne geçecek. Kapalı beta sürümüne katılmak isteyen oyuncuların 4 Eylül 2019 13:30 (CEST) tarihinden itibaren planet9.gg üzerinden kayıt yapması gerekmekte.