Acer'in Yeni Ödüllü Modeli Acer Swift 5 Türkiye'ye Geldi

Acer'in ödüllü dizüstü modellerinden Acer Swift 5 artık Türkiye'de satışta. Şık tasarımıyla sorunsuz çalışma isteyen profesyoneller için tasarlanan ve üretilen Swift 5 modeli, güçlü işlemcisi ve dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor.

Şık ve modern bir tasarıma sahip olan Swift 5, Intel'in Intel Core i7 1260P işlemcisinden ve 8 GB RAM'inden gücünü alıyor. 512 GB SSD ile gelen dizüstü bilgisayar, dokunmatik ekranı 14 inç WUXGA IPS ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 11 desteğinin yanı sıra doğrudan Windows 11 kurulu gelen bilgisayar an itibariyle Hepsiburada'da 22.999 TL fiyat etiketiyle satışta.

Sorunsuz Çalışma İsteyen Profesyoneller İçin Birebir

Rahat bir kullanım için tasarlanan yeni Acer Swift 5’in entegre parmak izi okuyucusu parolaya gerek kalmadan Windows Hello için gerekli kimlik doğrulamasını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlıyor. Intel Evo platformu tarafından doğrulanmış dizüstü bilgisayar, anında uyku modundan çıkma ve 10 saatlik uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Ayrıca cihazı sadece 30 dakika şarj ederek, 4 saatlik pil ömrü elde etmek mümkün.

İnce ve hafif yapısının yanı sıra Acer Swift 5, zengin bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. İki adet Thunderbolt 4 bağlantı nokası, bir adet HDMI 2.1, iki adet USB 3.2 sayesinde kullanıcılar her türlü araçlarıyla kesintisiz şekilde bağlı kalabiliyor.