Acer Yepyeni Dört Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu

CES 2018 fuarında yeni yıla hızlı bir giriş yapan Acer, dört yeni laptopunu kullanıcılara sundu. Swift 7, Nitro 5 ve Spin 3 modellerine ek olarak yeni Chromebook 11 de tanıtıldı. Ancak her bilgisayarın belirli kategorideki müşterilere hitap ettiğini unutmamak gerekiyor.

Dünya genelinde büyük bir kullanıma sahip olan Acer, şimdiye kadar ürettiği modellerinde sorunlar yaşamadı ve kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. İsterseniz şimdi de şirketin yeni nesil bilgisayar ailesine göz atalım:

1) Dünyanın En İnce Bilgisayarı: Acer Swift 7

Dünyanın en ince laptopu olarak lanse edilen Swift 7'nin kalınlığı sadece 8,98mm. Intel'in 7. nesil Core i7 yonga setinden gücünü alan bilgisayarda 8 GB LPDDR3 RAM yer alıyor. 14 inçlik Full HD Gorilla Glass korumalı ekrana sahip olan cihazda 10 saate kadar kullanım sunan bir batarya bulunuyor. Windows 10 işletim sistemiyle gelen Swift 7, dokunmatik ekran barındırıyor.

Bu yılın Mart ayında satışa sunulacak Swift 7'nin fiyatı ise 1700 dolar olarak belirlenmiş.

2) Giriş Seviyesi Oyuncuların Gözdesi: Acer Nitro 5

Diğer bilgisayarlara göre hem tasarımda hem de teknik özellik konusunda daha başarılı olan Nitro 5, oyunculara özel olarak geliyor. RX 560 ekran kartına ve Ryzen 5 yonga setine sahip olan laptopta 32GB RAM yer alıyor. 15.6 inç Full HD ekranıyla dikkat çekmeyi başaran Nitro 5'in pil ömrü konusunda sınıfta kalabileceği söyleniyor.

Kutusundan Windows 10 ile çıkan Nitro 5, 800 dolar fiyat etiketiyle Mayıs ayında raflarda olacak.

3) 2018'in En Ucuz Laptoplarından: Acer Spin 3

Diğer iki bilgisayara göre daha temel düzeyde olan ve ikisi bir arada kategorisine giren Spin 3, 8. nesil Intel Core yonga setine sahip. 14 inç Full HD ekranla gelen cihazın en büyük artısı ise 12 saate kadar dayanabilen bataryası oluyor.

Önümüzdeki ay satışa çıkacak olan Spin 3, 600 dolar fiyat etiketine sahip.

4) Chrome OS Deneyimi: Acer Chromebook 11

2.3 GHZ hızında çalışan Intel i3'den gücünü alacak cihazda 4GB RAM yer alıyor. 11.6 inçlik HD ekrana sahip olan Chromebook 11, içerisinde barındırdığı Play Store ile Android'deki uygulamalara destek sağlıyor. Ayrıca 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Nisan ayında gelecek olan Chromebook 11, 250 dolar fiyata sahip.