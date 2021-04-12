Bu Böcek Türü Çin'den Sonra İlk Defa Türkiye'de Görüldü

Achrus albicosta Türkiye'de görüldü. Geçtiğimiz yüzyıllık süre boyunca sadece Çin'de ortaya çıktığı düşünülen bir böcek türü Elazığ'da keşfedildi. Bu çalışma, Achrus albicosta isimli böcek türünün ikinci olarak Elazığ'da yetiştiğini ortaya koyuyor.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, daha önce sadece Çin'de görülen Achrus albicosta isimli böceğin Elazığ'da da olduğu ortaya çıktı.

Achrus albicosta Türkiye'de görüldü: Dünyada ikinci

Elazığ'ın Harput yerleşkesi Gökçebağlar köyünde daha önce görülmeyen bir böcek bulduğunu ifade eden Prof. Dr. İnanç Özgen, Türkiye’de ilk defa Elazığ’da ortaya çıktığını aktardı.

Zooloji dergisi Zootaxa'da yayına kabul edilen çalışma, Achrus albicosta türündeki böceğin özelliklerine değiniyor. Emici bir ağız yapısını barındıran böceğin, bitkilerin öz suyunu emerek beslendiği ifade edildi. İlk olarak 1835-1935 yılları arasında Çin'de keşfedilen böceğin tüm özellikleri ise henüz belirlenmiş değil.

Entomolog İnanç Özgen yaptığı araştırmayla ilgili olarak, "Bu böcek yaprak pireleri gurubundan Achrus Albicosta isminde. Çin’den sonra ilk defa ilimizde kayda geçti. Bunun bir üst kaydı olan tribü kaydı olan Adelungiini Tribüsü de bu Achrus’un bir üst aile basamağındandır. Bir soy kütüğü şeklinde ifade edebiliriz." dedi. Özgen açıklamasına şu şekilde devam etti:

“St. Petersburg’daki dünyaca ünlü araştırmacılar Vladımır M. Gnezdılov, Alexandr F. Emeljanov ile çalışmalarımızı Gökçebağlar köyünde yürüttük. Çin’den sonra dünyada ikinci kayıt. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu örnekleri laboratuvarda inceledik. Rusya’da da yine araştırmacılar bunlarla ilgili genitalyalarını, taksonomik karakterlerini ortaya koydu. Çalışmamamızın ilimize ülkemize önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik bölümü olarak bu çalışmaları daha ileriye taşımakta üniversitemizin verdiği destek ile çabalayacağız”

Böcek isimlerini Pokemon'dan seçtiler

Ayrıca daha önce bilim dünyasında ilginç bir olay yaşanmıştı. Kanadalı bir etimoloji profesörü ve meslektaşı, Avustralya Ulusal Üniversite kapsamında yürütülen bir araştırma sonucunda keşfedilen böceklere üç efsanevi Pokemon'un adını verdi. Avustralya'da keşfedilen böcekler Binburrum articuno, Binburrum moltres ve Binburrum zapdos olarak adlandırıldı.

Bu adlandırmadaki bir diğer büyük ironi ise Pokemon serisinin kısmen böceklerden ilham almış olmasından kaynaklanıyor. Pokemon yönetmeni Satoshi Tajiri, büyüyen böceklere o kadar düşkündü ki sınıf arkadaşları ona "Bay Böcek" diyordu. Pokemon'un üç efsane kuşu da birer böcek türünde yaşamaya devam edecek.