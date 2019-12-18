Acı Biber Yemek Kalp Krizini Engelliyor! İşte Ayrıntılar

Acı biber yemenin sağlıklı olduğu halk arasında konuşulan bilgiler arasında olsa da bugüne kadar bu bilgi bilimsel olarak desteklenmemişti. Yayınlanan son çalışmalardan birinde bilim insanları, acı biber yemenin kalp sağlığına katkısı olduğunu tespit etti.

Şili biberi ya da kırmızı biberin kaynağı Meksika olmasına rağmen, hemen yukarıdaki resimlerdeki gibi, dünyanın her yerinde yetiştirilmeye ve yenilmeye devam ediliyor. Acı biber yemenin sağlıklı olup olmadığına dair araştırmalar yapan bir grup İtalyan bilim insanı, ilginç sonuçlara ulaştı.

İtalya'nın farklı noktalarına 22 bin yetişkin üzerinde yapılan taramalarda, düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ölümcül hastalıklara yakalanma oranlarının yüzde 23 oranında daha düşük olduğu görüldü. Elde edilen veriler, kişilerin kendi söylemlerine göre düzenlenmiş olsa da düzenli olarak biber yediğini belirten kişiler, hafta en az 4 kere biber yediklerini aktardılar.

Kalp krizi riskini azaltıyor

Yine aynı çalışma düzenli acı biber tüken insanların iskemik kalp hastalıklarını ve serebrovasküler ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. Fakat araştırmacılar, acı biberin sağladığı bu sağlık katkısının yüksek kan basıncı olmayan kişiler için geçerli olduğunu belirttiler.

Deneye katılan 22 bin kişiyi 8 yıl boyunca takip eden İtalyan bilim insanları, sonuç olarak acı biber yiyen kişilerin kalp krizi geçirme risklerinin, düzenli olarak acı biber yemeyenlere göre daha düşük olduğunu kaydettiler.