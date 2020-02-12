Acı Olaylar Hakkında Sosyal Medyada Neden Şaka Yapılıyor?

Sosyal medya psikolojisi hakkında uzun süredir ciddi araştırmalar yapılıyordu. Konu hakkında bir başka yorum ise Ruh Sağlığı Derneğinden Uzman Klinik Psikolog Esmanur Köymen tarafından yapıldı. Köymen, acı olaylar sonrasında sosyal medyada espri yapanlar üzerine konuştu.

Farklı kentlerde yaşanan depremlerin ardından bir kullanıcı, "O zaman bu gece 5 şiddetine hazırlıklı olun. Manisa 5 şiddeti ile öne geçti rekabet büyük." diye tweet atabiliyor. Bir başkası ise tweetinde, "Deprem olursa şişko bir arkadaşınızı derhal üstünüze çekerek daha az hasar alabileceğinizi unutmayın." diyebiliyor.

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından hava yolu firmasının adını kullanan bir kullanıcı, kazayı şehit haberlerinin geldiği İdlib'le ilişkilendirerek, "Uçakları İdlib üzerinde uçsun yeter, askere gerek kalmaz." tweetini atabiliyor.

Sosyal medyada neden deprem üzerine şaka yapılıyor?

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ruh Sağlığı Derneğinden Uzman Klinik Psikolog Esmanur Köymen, sosyal medyada takipçi sayısının artmasının, kişinin ilgi görmesi, önemli biri olmaya bir adım daha yaklaşması anlamına geldiğini söyledi. Köymen, "Bu arzuların insanları belli davranışlara güdülediği ve insan psikolojisinde çok temel bir yeri olduğu uzun zamandır bilinmektedir." dedi.

Köymen, deprem, çığ, kaza gibi olayların ardından bazı kişilerin, olayın ciddiyetini hiçe sayan bazı esprili sosyal medya paylaşımları yaptığına dikkati çekti. Bu tarz paylaşımların sebebinin kişiden kişiye değişeceğini belirten Köymen, ilgi çekmek isteyen, toplumun normlarına aykırı ve farklı olduğunu göstermek isteyen kişilerin bu yollarla takipçi sayısını artırmayı istemiş olabileceğini ifade etti.

Şakaların kalitesi üzerine de konuşan Esmanur Köymen şunları aktardı: "Felaketler sonrasında yapılan bu şakaların çoğu yatıştırıcı, iyileştirici veya rahatlatıcı görünmemektedir. Şakaların bazıları açıkça düşmancadır ve bu, herhangi bir travma ile başa çıkmanın en iyi yolu değildir. Bu paylaşımları yapan kişiler, olayla bu şekilde başa çıkıyor olabilir, takipçi sayısını artırmak ve kriz durumundan faydalanmak istiyor olabilir, empati eksikliği ve duygusal dengesizlik gibi çeşitli uyumsuz kişilik özelliklerine sahip olabilir veya yaşam deneyimleri sonucu bu şakaları problem olarak görmeyen inançlara sahip olabilirler. Alaycı şakaların toplum kabulüyle uyuşmadığını hatta tam tersine bunu kötü etkileyeceğini düşünebiliriz ancak burada kişi, şakaları takipçi sayısını artırmak için sadece araç, yol ve yöntem olarak kullanmaktadır. Sonucunda elde etmeyi umduğu ün ve ilgi onun bu ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılamaktadır. Bu kişilerle ilgili problemli kısım şudur: Sizin ilgi görmeniz, başkalarının acısından daha değerlidir."