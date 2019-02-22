Açık Beta Öncesi, The Division 2'nin End Game Fragmanı Yayınlandı

Önümüzdeki hafta bugün, Tom Clancy's The Division 2 oyununun açık beta testi başlayacak. Bu etkinliğe dileyen herkes katılımda bulunabilecek. Yani eğer kapalı beta testine katılamadıysanız, 1 Mart 2019 sizin için güzel bir gün olacak. Bunun öncesinde Ubisoft, yeni bir fragman daha yayınladı. Yeni The Division 2 fragmanıyla devam oyununda elden geçirilmiş olan End Game sistemi gösteriliyor.

End Game, bildiğiniz gibi kapalı beta testinde karşımıza çıkmıştı ve haliyle açık beta testinde de yer alacak. Sistem bu defa biraz daha zorlu olacak; çünkü Black Tusk isimli bir topluluk ile göze göz, dişe diş bir mücadeleye gireceğiz. Black Tusk topluluğu, profesyonel olarak silahlanmış ve ellerindeki teknoloji ile Washington, D.C. şehrinin son savunma hattını da kırmayı amaçlayan bir topluluk olarak karşımıza çıkacak. Ancak sizin de bu topluluğa karşı elleriniz boş olmayacak. Öyle ki End Game sırasında seçim yapabileceğiniz Sharpshooter, Survivalist ve Demolitionist üç farklı Specialization (İhtisas) bulunuyor. Oynayış stilinize bağlı olarak aralarından seçim yapabileceğiniz bu ihtisaslarla, Black Tusk topluluğuna patronun kim olduğunu göstermeye çalışacaksınız.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda, ayrıca topluluk tarafından kullanılan ekipmanları da görebilirsiniz. İyi seyirler!