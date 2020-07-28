Açık Havada Koronavirüs Bulaşır Mı? Bilim Kurulu Üyesinden Açıklama Geldi

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Peki açık havada koronavirüs bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, " açık havada koronavirüs bulaşır mı? " sorusu hakkında açıklama yaptı.

Açık Havada Koronavirüs Bulaşır Mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Tatile ihtiyaç var, herkes yoruldu, 1 hafta 10 gün kafa dinlendirici bir şeyler gerektiği ortada. Bunun için insanların tercihleri farklı. Kendi memleketinde daha izole, ormanlık, dağlık kesimlerde tatile gidenlerde çok büyük sorun olmayabilir. Çünkü iş kişilerin kapalı alanda bir araya gelmesi, açık alanda da olsa kişilerin bir araya gelmesi. Burada sorun çıkıyor. Yoksa izole bir ormanlık alanda tatilde, çok büyük tehdit görmüyorum. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor."

Ünal, kapalı alanda hasta kişinin ağzından burnundan çıkan partiküllerin 1.5-2 metreye kadar havada asılı kaldığını ve o sırada karşısında bu mesafede bir kişi varsa onun burnuna, ağzına, gözüne yapışırsa hastalığın meydana geldiğini belirtti ve açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Herkese 'maske tak' diyoruz, gireceği yeri kapatıyoruz 'maske tak' diyoruz. Araya da 1.5-2 metre koyarsak yüzde yüze yakın bir bulaşmama ihtimalini yakalamış oluyoruz. Bunlardan ödün verdiğiniz an kapalı alan da olsa, açık alan da olsa bulaşma meydana gelir. Kapalı olanda daha yoğunlaşacağı için daha çoktur; ama açık alanda olmayacak anlamına gelmez. Farklı kişilerle bir araya gelindiği andan itibaren maske takılacak, mesafeye dikkat edilecek bunları yapıyorsanız tatile de gidin, arabaya da binin, yolculuk da edin. Bunların hiçbirine engel görmüyorum. Ama bu kuralları yerine getirmek kaydıyla."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

27 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 227.019 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.630'a yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.263, toplam entübe hasta sayısının ise 391 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 210.469 olarak açıklandı.