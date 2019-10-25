Açık Havaya Klima Kuran Katar, Daha Büyük Bir Sorunla Karşı Karşıya!

Vatandaşların sıcak havadan bunalması nedeniyle çözüm arayan Katar, ülkenin belirli noktalarına klima sistemi kurdu.

Ancak, bazı kötü haberlerimiz var.

Sıcaklıkların Daha Fazla Artması ile Sonuçlanacak

Katar'da ortalama hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğunu ve gece saatlerinde dahi 28 derece ortalamaya sahip olduğunu söyleyelim. Bu sıcaklara karşı çözüm arayan Katar yönetimi, ülkenin belirli noktalarına klima düzenekleri kurdu. Genel olarak stadyum, alışveriş caddeleri ve pazarlara klima üniteleri kuran Katar'ın başı biraz dertte.

Dış mekanlara klima sistemlerinin kurulmasının uzun vadede iklime zarar vereceğini belirten uzmanlar, klimalarda kullanılan fosil yakıt nedeniyle bu uygulamanın sıcaklıkların daha fazla artması ile sonuçlanacağını açıkladı. Yani kısa vadede vatandaşları rahatlatacak olan bu çözüm, uzun vadede daha büyük sorunlara yol açacak.

Klimada kullanılan fosil yakıt, sıcaklıkların küresel çapta artmasına neden olan karbon emisyonuna yol açmakta. Güncel araştırmalara göre Katar, dünyanın en hızlı ısınma alanlarından birisi olarak öne çıkıyor.