Açık Kaynak GTA 3 ve GTA Vice City Kaldırıldı!

Tersine mühendislik yöntemi uygulanarak elde edilen açık kaynak GTA 3 ve GTA Vice City için yolun sonu göründü. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, iddiaya göre DMCA bildiriminde bulunarak GTA 3 ve Vice City'nin re3 ve reVC versiyonlarının çevrim içi ortamdan kaldırılmasını sağladı.

Açık Kaynak GTA 3 ve Gta Vice City Neden Kaldırıldı?

Eurogamer'ın haberine göre tersine mühendislik yöntemi ile kaynak kodları çıkarılan Grand Theft Auto 3 ile Vice City'nin hayran yapımı oyunu re3 ve reVC'nin kaldırılması talebinde bulunuldu ve iki video oyunu da Take-Two'nun isteği üzerine açık kaynak kodlu projelerin yer aldığı GitHub'dan kaldırıldı.

Açık dünya oyunları için kaynak kodunu ulaşılabilir hale getiren ve herhangi bir oyuncu ya da geliştirici tarafından kullanılabilmesi için kaynak kodlarını çevrim içi ortamda paylaşan ekibin GitHub üzerinden paylaştığı re3 ve reVC, Take-Two'nun DMCA bildiriminde bulunmasının hemen ardından kaldırıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre GitHub'dan kaldırılan oyunların kaynak dosyaları, Take-Two'nun isteği üzerine kaldırıldı ve video oyununlarının kaldırılma nedeni ise bu tür bir çalışmanın yasal olmaması, geliştirici şirketin haklarını ihlal etmesi olarak gösterildi. GitHub, bu dosyaları görünüşe göre hemen kaldırdı ancak projenin lideri bu talebin Take-Two'dan gelip gelmediği konusunda pek emin değil.

Ekibin projesi, GTA 3 ile GTA Vice City oyunlarının tersine mühendislik yönteminin kullanılması ile kaynak kodlarının elde edilmesini içeriyordu. Oyunun kaynak kodlarını tersine mühendislikle elde eden ekip, oyunun açık kaynaklı versiyonunu re3 ve reVC olarak GitHub üzerinden yayımlamıştı.

Tersine mühendislik yönteminin uygulandığı GTA 3 ve Vice Cty, mod geliştiricilerinin video oyunu üzerinde sınırları aşmasına olanak sağlıyordu. Mod geliştiricileri tarafından geliştirilen modlar içerisinde Türk mod geliştiricilerinin geliştirdiği modlar da yer alıyordu. Bugün oyuncuların Grand Theft Auto serisinin eski oyunlarını oynamasının en önemli nedeninin oyun için geliştirilen modlar olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Konu ile ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Peki, siz Grand Theft Auto serisinin en çok oynanmış oyunlarından olan GTA 3 ile GTA Vice City'nin açık kaynak sürümünün kaldırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.