Açık Kaynak Kodlu Robotik Kedi Yavrusu ‘Petoi Nybble’ Tanıtıldı

Eğer açık kaynak kodlu bir kedim olsun diyorsanız, bu sevimli Indiegogo projesi tam da size göre olabilir. Proje, lazer kesimli ahşap parçaların birleşiminden meydana geliyor ve açık kedi olarak adlandırılıyor.

Petoi Neybble isimli bu robotik kedi yürüyebiliyor, öğrenebiliyor ve hatta yapay zeka çipi Raspberry Pi ile bağlantı kurabiliyor. Robotik kedinin gövdesinin dış kısmında kompleks bir hareket kontrolörü yer alıyor ve bu sayede yavru kedi kendisini dengeleme, yürüme, yanaşma ve sırnaşma gibi davranışlar sergileyebiliyor.

Rongzhong Li, geliştirdiği robotik kedi için, "Nybble’ın hareketleri, Arduino uyumlu bir mikro kontrolör tarafından koordine ediliyor. Etrafta dolaşabilmesi için bu yapıda içgüdüsel bir kas hafızası yer alıyor. Nybble’ın algılarını ve kararlarını geliştirmek için, Raspberry Pi gibi bir yapay zeka çipi opsiyonel olarak Nybble’ın arka üst kısmına monte edilebilir. Nybble’ı istediğiniz dilde programlayabilir ve onu ‘Yürü, sağa dön, sola dön’ gibi komutlarla kolayca yönlendirebilirsiniz." diyor.

İlginç bir şekilde sevimli görünüme sahip olan bu kedi yavrusu, sanki canlıymış gibi hareket ederek normal bir oyuncaktan çok daha kompleks görünüyor. Bir adet Nybble 200 dolar (1100 TL) fiyat etiketiyle satılıyor ve teslimatlara Nisan 2019’da başlanılması planlanıyor.