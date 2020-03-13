Açık Öğretim Kurumları Sınavları Ertelendi: İşte Açıklama

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları sınavları için erteleme açıklaması yaptı. 21-22 Mart'ta yapılacak AÖL sınavları MEB kararı ile ertelendi.

AÖL Sınavları Ertelendi

Yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar dahil olmak üzere AÖL sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak. Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız.

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Koronavirüsün tedavisini bulmak için çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen koronavirüs zirvesinde alınan kararları duyurmuştu. Alınan karara göre ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'ta bu öğrenciler için uzaktan eğitim uygulanacak denilmişti.